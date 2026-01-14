解土方之亂！內政部將說明精進三措施

土方之亂持續延燒，內政部14日下午1時將召開「加速營建剩餘土石方去化」臨時記者會，向外界說明精進營建剩餘土石方管理措施-「土石方最終去處規劃方案」，包括「源頭減量」、「土石方流向追蹤」及「擴增去化管道」等三面向推動措施。

內政部國土管理署今年起推行「營建剩餘土石方全流向管理」，要求所有載運土方的砂石車加裝GPS定位，並使用電子聯單追蹤土方流向，取代過去的紙本申報，卻因合法收土場域量能不足、配套未完備，導致土方無處可去，清運價格暴漲，意外掀起土方之亂，造成業界反彈。