快訊

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

婚姻協商未落幕！范姜彥豐遭爆「愛玩德州撲克」 輸贏萬元起跳

解土方之亂！內政部將說明精進三措施

經濟日報／ 財經組／台北即時報導

土方之亂持續延燒，內政部14日下午1時將召開「加速營建剩餘土石方去化」臨時記者會，向外界說明精進營建剩餘土石方管理措施-「土石方最終去處規劃方案」，包括「源頭減量」、「土石方流向追蹤」及「擴增去化管道」等三面向推動措施。

內政部國土管理署今年起推行「營建剩餘土石方全流向管理」，要求所有載運土方的砂石車加裝GPS定位，並使用電子聯單追蹤土方流向，取代過去的紙本申報，卻因合法收土場域量能不足、配套未完備，導致土方無處可去，清運價格暴漲，意外掀起土方之亂，造成業界反彈。

土方 內政部

延伸閱讀

新竹棒球場遭傳「挖穿停車場」 市府蒐證：不排除提告

內政部表揚77位「鳳凰獎楷模」 花蓮救災引共鳴

土方之亂變房市核彈？ 李同榮：房價恐加速下跌「硬著陸」

賴政府「百萬租屋計畫」挨批跳票 內政部：跟北北桃中再推6萬戶

相關新聞

南市聯合標售麻工、南科、商60開發區土地 鏈結科技、產業、居住

為促進公有土地積極開發與利用，臺南市政府地政局今年第一次辦理開發區土地聯合標售，釋出多筆產業用地，推出標的有麻豆工業區、...

便當打入台積電廠區 老牌食品廠毛利翻倍的布局

老牌食品廠近兩年積極布建下游餐飲、銷售等終端通路，進行垂直整合的最後一哩路，例如過去以飼料、畜養、屠宰為主業的卜蜂悄悄布局餐飲通路，開出「六星炸雞」、「六星便當」等品牌，炸雞已開出7~8家直營店，六星便當更成功打入台積電、美光、聯電等科技大廠的廠區，單店每月銷售量可達1.3萬個便當。怎麼做到的？背後盤算是什麼？

傳我對等關稅15%「綁」投資 圖解台積先進製程台美布局

紐約時報12日報導，知情人士透露，美國川普政府即將敲定與台灣的貿易協議，台灣輸美商品關稅從20%調降至15%，和日本和南韓稅率一致；作為協議的一部分，台積電將承諾大幅增加投資。對此，美國貿易代表辦公室、商務部和台積電皆無評論。

紐時：台銷美關稅將降至15% 台積電承諾在美再蓋五座廠

紐約時報報導，台灣正接近與美國達成貿易協議，台灣輸美產品關稅稅率將從原訂20%，降為與日、韓相同的15%，最快可能本月宣...

美對台關稅傳降至15% 工具機、重電訂單將回流

美國對台關稅傳出可能降至15%且不疊加，傳產業大受激勵，包括機械、工具機、手工具、重電等業者異口同聲表示，如果是真的「終...

美對台關稅有望降至15% 受累232條款 汽車零件、鋼鋁還在喬

美對台關稅有望降至15%，業界莫不欣喜，但也有業者指出，部分產業如鋼鋁、汽車零組件等，先後被美國依「232條款」額外課徵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。