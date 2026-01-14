奧義賽博攜手能率創新旗下宏羚 跨足終端設備 AI 資安銷售與服務

隨著企業數位化與 AI 應用快速普及，資安風險已不再侷限於 IT 機房，正持續向各類終端設備延伸；過去容易被忽略的印表機與事務機器，已逐漸成為駭客潛伏、入侵企業內部的重要破口。奧義賽博（7823）宣布，攜手能率創新集團旗下宏羚，將跨足 AI 自動化資安軟體的銷售與服務市場。

此次宏羚公司與榮獲國發會 Next Big 獎、被市場視為「資安國家代表隊」奧義賽博的合作，得以共同切入企業終端資安防護市場，宣示台灣終端資安整合服務版圖逐步成形。

宏羚公司長期深耕印表機與事務機器的出租、銷售與耗材服務，累積服務客戶已超過四萬家，橫跨科技、製造、金融、服務業及公部門。由於與企業管理部門建立高度黏著的服務關係，使其在延伸資安服務時，具備其他業者難以複製的信任基礎，能直接在既有設備與維運服務架構上，整合資安防護與代管能力。

近年來，印表機等事務設備已演變為具備儲存、運算與網路功能的「微型電腦」，可接觸企業內部文件與關鍵資料。隨著實際駭客攻擊案例陸續浮現，終端設備資安防護已成為企業不可忽視的關鍵課題。

透過此次合作，奧義賽博的 AI 自動化資安能力得以直接落地至企業辦公場域，而宏羚公司也將從硬體服務角色，逐步轉型為資安與軟體服務的重要入口，為未來具續約性與高附加價值的服務型收入奠定穩健的成長基礎。