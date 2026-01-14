快訊

日夜溫差大！周三清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

聽新聞
0:00 / 0:00

去年稅收短徵505億 5年首見

聯合報／ 記者邱琮皓賴昭穎／台北報導

財政部昨天公布去年稅收統計，受到美國對等關稅、中央銀行實施選擇性信用管制措施影響，房市及車市表現疲弱，營業稅和不動產相關稅收出現短徵，全年稅收三兆七五一五億元，年減百分之○點三，占全年預算數百分之九十八點七，較預算短少五○五億元，出現近五年來首次稅收短徵。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，即使加上今年一月一日至十五日預算整理期入帳的稅款，參考並加計近三年整理期高、低標，去年稅收實徵金額仍將低於預算數，預估短少金額介於一九○億至二六○億元，其中中央政府減少三百億至三四○億元間，確切數據將於二月出爐。

財政部表示，去年稅收以證交稅與遺產稅優於預期，兩稅目分別超徵二三四億元、一九一億元；至於短徵的有土增稅、貨物稅、特銷稅、營業稅、關稅、菸酒稅和營所稅，其中營業稅、貨物稅、土增稅是因為美國對等關稅與央行不動產信用管制等影響，導致車市與房市表現疲弱。

不動產相關稅目方面，受央行打炒房措施衝擊，去年房市交易清淡，土增稅、契稅和房地合一稅都呈現衰退，年減幅分別為百分之廿三點五、十七點一、廿六點八，其中個人房地合一稅為實施房地合一稅以來首見下滑，減少較多的是台中、高雄及桃園市，六都唯一增加的是新北市。

劉訓蓉指出，去年全國稅收中，以營業稅減少二六七億元、土地增值稅減少二○九億元、貨物稅減少一八八億元較多，至於綜合所得稅則增加三八七億元、營所稅增加二一八億元。

證交稅方面，拜股市交易熱絡之賜，去年十二月稅收三一一億元，創歷年同月新高，連續四個月超越三百億元；累計全年證交稅收二九二八億元，創歷年新高，主因是去年八月以後，隨著半導體關稅豁免與聯準會降息的正面消息激勵台股的交易動能。

延伸閱讀

台美關稅降至15％ 重電業受惠幅度高！業者：可提高競爭力

財政部最新稅收初步出爐！2025全年短徵505億元、達成率98.7％

赴美談關稅、軍購挨酸 黃國昌嗆：御用寫手帶風向

立院三讀修法啤酒花進口零關稅 財部估租稅增近億元

相關新聞

台美關稅降至15％ 重電業受惠幅度高！業者：可提高競爭力

據紐約時報報導，台灣輸美商品關稅稅率降至15％，條件是台積電（2330）必須在美國增設至少5座晶圓廠。而重電業曾被點名為...

台美關稅可能降！金管會：金融對美曝險14兆元 整體風險仍在可控範圍

台美貿易協議傳出利多，台灣輸美產品關稅可望下調到15%。金管會指出，金融三業對美國曝險合計達14兆275億元，銀行資產品...

月租小額綠電挨批與民爭利 台電：目的為協助中小企業

台電日前宣布推出「月租小額綠電」方案，宣稱釋出1000萬度綠電供全民申購，引爆再生能源公會強烈反彈並提出質疑，批評台電利...

談及台積電在美擴大設廠 美鳳凰城市長：將持續增購台灣產品

台北市與鳳凰城締結姊妹市，今天雙方於新生公園棒球場舉辦城市少棒交流賽，雙方市長也到場開球，鳳凰城市長致詞也提及台積電設廠...

美確認通膨降溫 預期月底不再降息

美國勞工局十三日公布去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ），確認通膨壓力已明顯減輕，整體及核心ＣＰＩ都與去年十一月的低升幅相...

去年稅收短徵505億 5年首見

財政部昨天公布去年稅收統計，受到美國對等關稅、中央銀行實施選擇性信用管制措施影響，房市及車市表現疲弱，營業稅和不動產相關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。