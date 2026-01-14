經貿辦：台美正商議總結會議時程

針對台美關稅進度，行政院經貿談判辦公室昨指出，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取二三二條款半導體、半導體衍生品及其他二三二項目的優惠待遇；雙方對相關課題已有大致共識，正在商議總結會議的時程，確認後雙方將對外宣布協議主要內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

據了解，由於談判接近尾聲，主責的行政院副院長鄭麗君去年至今除了緊盯台美文件交換情況，也著手與各部會商討社會論述，確保關稅協議公布時，能清楚向各界說明政府如何替台灣爭取最大利益、產業如何應對關稅衝擊，以及應對在野質疑。

至於談判時間比外界預估久，黨政人士說，談判過程不論是我方或美方提出新的條件，雙方就需將相關方案再帶回各自國家討論，往來時間比較長，且雙方在文字確認、投資細節上的討論相當嚴謹，耗費不少時間。

熟悉經貿業務的人士分析，國際情勢正在變化，川普政府也須考量美國最高法院若判定關稅違法的影響；儘管談判時間拖得長，卻也讓台美雙方保有空間處理各自的國內情勢，確保這份協議在國內都能站得住腳。以美方來說，川普需要時間將複雜的貿易協議包裝成選民能懂的語言，為期中選舉加分，台灣也須應對朝小野大局勢，定調如何對公眾解釋。

黨政人士說，協議公布並非終點，未來協議將送國會審議，如何做足論述應對攻防，未來挑戰才剛開始。

由於近期國安基金退場，加上月底台美經濟繁榮夥伴對話將登場，議題有望觸及產業園區，不少官員嗅到關稅底定的味道。