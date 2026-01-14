聽新聞
0:00 / 0:00

關稅若同日韓 台企自信有贏面

聯合報／ 記者黃寅林海／連線報導

台灣工具機產業去年全年出口金額創下二○○九年金融危機以來新低，外傳台美關稅可能降至百分之十五。台中市精密機械科技創新園區廠商協進會理事長黃呈豐說，若果真如此，對機械與工具機業者是項好消息，可拉近與日韓競爭者的起跑線；台中精機董事長黃明和表示，新台幣匯率若能穩定維持在卅一點六元，工具機業可望復甦。

黃明和說，近兩年產業環境變化，部分中小型廠商和客戶退出市場，軍工、航太產業帶來商機，產業環境慢慢變好，還有些急單春節過後可以確定，但川普政府執政變化大，業界和政府都要保持警戒。

商總理事長許舒博表示，企業界希望至少能將對等關稅的稅率壓低至與日韓一樣，進而讓台灣出口產業回到與日韓同一個稅率起跑點，台灣產業相對還可以拚搏。工總則強調，等政府宣布定案才算數，但若是百分之十五稅率，與競爭對手拚就有贏面，相信台灣企業的競爭力能夠突圍。

中小企業總會理事長李育家說，樂見稅率降至百分之十五且不疊加，希望能盡快塵埃落定，掃除產業當前出口美國的關稅挑戰；至於外媒所提台積電額外設廠條件，則要由台積電自行說明及評估，但台灣因為有這樣的科技實力，才有辦法談判，希望大家相信政府的決策。

機械公會理事長莊大立說，南韓與美國本有自由貿易協定，台灣在競爭上是劣勢，但現在大家都有百分之十五的關稅，對企業來說，等於是從同一個起跑點出發。

關稅 日本 南韓

延伸閱讀

台美關稅降至15％ 重電業受惠幅度高！業者：可提高競爭力

赴美談關稅、軍購挨酸 黃國昌嗆：御用寫手帶風向

歐中電動車關稅達協議 專家：未來3年出口年均增2成

傳美國對台關稅降至15% 鄭麗文批：政府從頭到尾都是黑箱

相關新聞

台美關稅降至15％ 重電業受惠幅度高！業者：可提高競爭力

據紐約時報報導，台灣輸美商品關稅稅率降至15％，條件是台積電（2330）必須在美國增設至少5座晶圓廠。而重電業曾被點名為...

台美關稅可能降！金管會：金融對美曝險14兆元 整體風險仍在可控範圍

台美貿易協議傳出利多，台灣輸美產品關稅可望下調到15%。金管會指出，金融三業對美國曝險合計達14兆275億元，銀行資產品...

月租小額綠電挨批與民爭利 台電：目的為協助中小企業

台電日前宣布推出「月租小額綠電」方案，宣稱釋出1000萬度綠電供全民申購，引爆再生能源公會強烈反彈並提出質疑，批評台電利...

談及台積電在美擴大設廠 美鳳凰城市長：將持續增購台灣產品

台北市與鳳凰城締結姊妹市，今天雙方於新生公園棒球場舉辦城市少棒交流賽，雙方市長也到場開球，鳳凰城市長致詞也提及台積電設廠...

經貿辦：台美正商議總結會議時程

針對台美關稅進度，行政院經貿談判辦公室昨指出，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取二三二條款半導體...

關稅若同日韓 台企自信有贏面

台灣工具機產業去年全年出口金額創下二○○九年金融危機以來新低，外傳台美關稅可能降至百分之十五。台中市精密機械科技創新園區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。