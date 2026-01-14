快訊

日夜溫差大！周三清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

美確認通膨降溫 預期月底不再降息

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

美國勞工局十三日公布去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ），確認通膨壓力已明顯減輕，整體及核心ＣＰＩ都與去年十一月的低升幅相同，核心ＣＰＩ更低於預期水準。

最新ＣＰＩ相關數據雖有利降息，但由於川普政府對聯準會主席鮑爾發動刑事調查，導致聯準會元月是否進一步降息更加複雜化，經濟學者則普遍認為聯準會將按兵不動。

美國去年十二月整體ＣＰＩ月增百分之○點三，年增百分之二點七，均符合預估；核心ＣＰＩ比十一月上升百分之○點二，月升幅與十一月相同，但低於預估的百分之○點三升幅；比去年同期上升百分之二點六，年升幅與十一月相同，也低於預估的百分之二點七升幅。勞工局並估計九至十一月核心ＣＰＩ上升百分之○點二。

勞工統計局表示，十二月通膨升幅縮小可能是「技術性」因素所致，「不能對數據使用者提供具體的指引」。聯準會主席鮑爾上周表示，由於政府關門，使ＣＰＩ數據「可能有所扭曲」。

由於美國聯邦政府關門長達一個多月，勞工統計局搜集的物價資料相當不完整，因此十二月ＣＰＩ報告是幾個月來第一份能顯示通膨趨勢的完整數據，進一步顯示通膨降溫信號。

延伸閱讀

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

川普為何司法追殺鮑爾？ 逼裸退還要殺雞儆猴

調查鮑爾連共和黨人也不挺 恐危及川普執政

相關新聞

台美關稅降至15％ 重電業受惠幅度高！業者：可提高競爭力

據紐約時報報導，台灣輸美商品關稅稅率降至15％，條件是台積電（2330）必須在美國增設至少5座晶圓廠。而重電業曾被點名為...

台美關稅可能降！金管會：金融對美曝險14兆元 整體風險仍在可控範圍

台美貿易協議傳出利多，台灣輸美產品關稅可望下調到15%。金管會指出，金融三業對美國曝險合計達14兆275億元，銀行資產品...

月租小額綠電挨批與民爭利 台電：目的為協助中小企業

台電日前宣布推出「月租小額綠電」方案，宣稱釋出1000萬度綠電供全民申購，引爆再生能源公會強烈反彈並提出質疑，批評台電利...

談及台積電在美擴大設廠 美鳳凰城市長：將持續增購台灣產品

台北市與鳳凰城締結姊妹市，今天雙方於新生公園棒球場舉辦城市少棒交流賽，雙方市長也到場開球，鳳凰城市長致詞也提及台積電設廠...

台積3奈米爆單 先衝刺台灣產能

美台對等關稅協議即將拍板，紐時披露代價是台積電承諾追加在美增建五座晶圓廠。但據調查，台積電三奈米製程訂單需求超乎預期，儘...

