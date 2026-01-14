美確認通膨降溫 預期月底不再降息

美國勞工局十三日公布去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ），確認通膨壓力已明顯減輕，整體及核心ＣＰＩ都與去年十一月的低升幅相同，核心ＣＰＩ更低於預期水準。

最新ＣＰＩ相關數據雖有利降息，但由於川普政府對聯準會主席鮑爾發動刑事調查，導致聯準會元月是否進一步降息更加複雜化，經濟學者則普遍認為聯準會將按兵不動。

美國去年十二月整體ＣＰＩ月增百分之○點三，年增百分之二點七，均符合預估；核心ＣＰＩ比十一月上升百分之○點二，月升幅與十一月相同，但低於預估的百分之○點三升幅；比去年同期上升百分之二點六，年升幅與十一月相同，也低於預估的百分之二點七升幅。勞工局並估計九至十一月核心ＣＰＩ上升百分之○點二。

勞工統計局表示，十二月通膨升幅縮小可能是「技術性」因素所致，「不能對數據使用者提供具體的指引」。聯準會主席鮑爾上周表示，由於政府關門，使ＣＰＩ數據「可能有所扭曲」。

由於美國聯邦政府關門長達一個多月，勞工統計局搜集的物價資料相當不完整，因此十二月ＣＰＩ報告是幾個月來第一份能顯示通膨趨勢的完整數據，進一步顯示通膨降溫信號。