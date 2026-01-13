陳冲：川普作傻事 鮑爾更不會降息

美國司法部對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，除了美國卸任財長和聯準會主席力挺鮑爾，全球央行官員也草擬聲明加入聲援行列。中央銀行前副總裁許嘉棟指出，聯準會獨立性一旦受損，不只美國，整個國際金融的穩定也會受到波及。新世代金融基金會董事長陳冲則說，川普是在作傻事，因為如此一來鮑爾更不會配合降息；川普是很聰明的人，若因為針對鮑爾而啟動刑事調查，那也未免太傻了。

陳冲說，川普很聰明，照理不會作傻事，而且牽扯出此案的聯準會華府總部翻修工程，究竟是原本的預算超支七億美元，或是原來的預算增加七億美元後還能容納，這些都還不明朗，很難定論到底是兩件事剛好撞在一起，還是真的是由川普所主使的。

陳冲表示，如果是川普指使，他認為川普反而把鮑爾塑造為「英雄」，因為鮑爾更不會妥協降息。如果發動刑事調查是要影響聯準會決策，當然不對，但鮑爾是否有作錯事，則是另外一件事，以川普這麼聰明的人，不會做（指使）這種事，刑事調查甚至會讓鮑爾反過來成為英雄，所以另一個合理的解釋，是兩件事剛好撞在一起。

許嘉棟則說，川普一直想壓低利率來刺激美國景氣，透過低利來解決社會問題，例如房貸利率，以及限制信用卡利率不得超過百分之十等，但這些短期的作法會導致通膨再起，以及其他國際金融體系的負面影響，川普的視野太短，沒有長遠的眼光，這很令人擔心；而且信用卡利率不超過百分之十，更多美國人會因此借不到錢，就像台灣當年限制最高利率不得超過百分之十八後，很多民眾無法從銀行借到錢一樣。

陳沖也舉例，川普提出信用卡利率不超過百分之十，還特別說限期一年，但外界反而更好奇，為何限制一年？這不就擺明為了期中選舉。他說，這樣的作法太明顯了，一向聰明的川普會有這麼突兀的表現，也很奇怪。

許嘉棟憂心，現在美股指數不斷創高，若政策繼續寬鬆下去，泡沫愈來愈大，崩下來之後，美國及全球都會受到大衝擊。