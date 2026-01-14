台積3奈米爆單 先衝刺台灣產能

美台對等關稅協議即將拍板，紐時披露代價是台積電承諾追加在美增建五座晶圓廠。但據調查，台積電三奈米製程訂單需求超乎預期，儘管新年度調漲代工價格，訂單持續湧進，台積電決定優先衝刺台灣產能、亞利桑那州廠列為備案，美台同步擴充，因為不能漠視川普政府的壓力，估計追加在美投資案將先爭取白宮信服，再視客戶需求推進。

台積電明天舉行法說會，因處於緘默期不回應外界傳聞。消息人士透露，受惠ＡＩ和高效能運算由雲端向邊緣遍地開花，台積電三奈米製程接單大舉湧進，為滿足客戶要求，台積電產能規畫也被迫緊急大調整。原計畫在南科18Ｂ廠區增建三座二奈米製程新廠，將改為先衝三奈米製程；另美國亞利桑那州廿一廠的Ｐ２Ｂ廠，也將原導入二奈米產線的規畫，修正切入三奈米。

依台積電擴大三奈米產能的規畫，也意謂將把原規畫月產十六萬片，擴大為超過廿萬片，將創下台積電最大產能規模，且台美兩地同步擴充，但多數集中於南科的18Ｂ廠。

這也意謂台積電頂著追加在美投資的壓力，仍以在台擁有生產優勢先進行擴充，以滿足客戶需求、兼具提升獲利優先。

台積電不可能不理會川普政府的壓力，紐時披露台積電將追加在美投資五座晶圓廠，與川普政府極力提升美國自主晶片不謀而合，對照美國商務部長盧特尼克日前透露台積電會再加碼在美投資，顯示台積電擴大在美投資似乎已和川普政府達成默契。

消息人士說，台積電為因應擴大海外布局成本上揚，破天荒通知客戶從今年起連續四年調漲晶圓代工價，今年漲勢已定，上漲百分之五至廿，漲勢會維持到川普卸任總統之後，由於後續追加投資和增建計畫是川普卸任後的事，以台積電做事穩健的態度，估計未來即使做出承諾，以每座晶圓廠投資額高達二二○億美元，五座晶圓廠追加投資金額等於增加至少一千億美元，台積電仍會視市場及客戶需求，逐步增建新廠。

現階段台積電三奈米大爆單，因此從最有把握的台灣先行擴充、亞利桑那州廠列為備案，美台兩地同步擴充，等台灣土地、用水用電和人才等愈來愈困難後，美國將會列入未來先進製程擴充之地。此外，台積電除擴增三奈米產能外，CoWoS先進封裝產能也會同步在台灣擴充。