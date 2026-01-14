紐時：台銷美關稅將降至15% 台積電承諾在美再蓋五座廠

經濟日報／ 編譯陳律安、記者鐘惠玲余弦妙／綜合報導
紐約時報報導，台灣正接近與美國達成貿易協議，台灣輸美產品關稅稅率將從原訂20%，降為與日、韓相同的15%，最快可能本月宣布。路透
紐約時報報導，台灣正接近與美國達成貿易協議，台灣輸美產品關稅稅率將從原訂20%，降為與日、韓相同的15%，最快可能本月宣布；作為協議的一環，台積電將承諾大幅加碼投資美國，於亞利桑那州再蓋至少五座晶圓廠。

報導指出，台美已總結貿易討論，正持續協商美國的232條款關稅、及台積電在美投資額。對於相關報導，台積電目前處於法說會前緘默期，昨（13）日並無評論。

台積電（2330）目前已拍板在美國投資1,650億美元，當中的1,000億美元是在去年3月追加，預計在亞利桑那州建設六座先進晶圓廠、兩座先進技術廠及一座大型研發中心。

其中，第一座廠已邁入量產，採4奈米製程，第二座正在興建、預計2028年啟用。業界推估，若台積電於美國再蓋五座晶圓廠，將使得美國總投資額超過3,000億美元。

行政院經貿談判辦公室昨日對此表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

市場昨天以利多解讀，激勵台積電昨天盤中股價攻上1,720元新天價，終場收1,710元、漲20元，惟外資持續站在賣方，昨天賣超3,082張，連八賣；台積電周二ADR早盤漲近1%。

紐時指出，這項已談判好幾個月的協議，正在進行法律層面的審核，最快可能本月宣布。據了解，我方最快有望在本周就會赴美開總結會議。

作為協議的一環，台積電也會承諾在亞利桑那州再蓋至少五座晶圓廠，使當地的廠房數量約略倍增，但投資時程還不明朗。

川普政府去年8月起對多國課徵對等關稅，台灣輸美產品遭加徵20%關稅，但美國政府豁免半導體及多項電子產品，認為這些產業將適用依據232條款、另行發布的國安關稅。若美國對晶片課徵232條款關稅，將直接威脅台灣與台積電，因為半導體占台灣出口逾三分之一，價值最高的晶片來自台積電20多座工廠的生產網路。

