美對台關稅有望降至15% 受累232條款 汽車零件、鋼鋁還在喬

美對台關稅有望降至15%，業界莫不欣喜，但也有業者指出，部分產業如鋼鋁、汽車零組件等，先後被美國依「232條款」額外課徵關稅，期許政府能向美方積極溝通也降關稅。

和大集團總裁沈國榮昨日指出，台灣的關稅談判還有一項尚未定案，就是汽車零組件銷美的關稅，台灣是美國汽車零組件最大進口國，依232條款額外課徵25%關稅，希望政府能積極爭取更優惠關稅條件，降低成本壓力。

大幅加至50%關稅的鋼鋁產業堪稱最大苦主。中鋼專家說，從目前情況觀察，美國對台灣在內的全球各地鋼鐵課徵50%關稅沒有變，包括扣件、手工具無一倖免，目前只是對等關稅降低，鋼鐵產業可「間接受惠」，有降低總比沒降低好，但仍希望最後能比照其他產業下調至15%。

上市鋼廠主管表示，美國對全球發起貿易戰，造成世界經濟貿易重組，尤其美國對進口鋼鐵課徵高達50%關稅，直接催化鋼鐵產業交易重心進一步往開發中國家發展，鋼廠要有前瞻應變。

中鋼（2002）專家指出，中鋼生產的鋼材直接與間接外銷合計，占比高達70%以上，美國關稅大增，將導致鋼鐵貿易分流，主要朝朝開發中國家發展，大陸、東南亞、拉丁美洲甚至非洲大陸等都有表現機會。