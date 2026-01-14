離岸風電融資擬擴大保證額度 國發會：規模將達1,560億

離岸風電2035年前約有2兆元資金需求，行政院副院長鄭麗君12日要求各部會強化離岸風電綠色金融支持，穩定擴大綠電供應；國發會指出，將精進既有融資保證機制，包括研議增加保證專款規模及提高保證倍數，擴大保證額度達1,560億元。

鄭麗君12日邀集相關部會，召開「氣候變遷與淨零轉型專案小組」研商會議。經濟部會中說明，離岸風電自示範獎勵、潛力場址及區塊開發三階段推動至2025年底，有八個離岸風場完工併網，累積474座風力機安裝。

鄭麗君請經濟部及相關部會，持續進行海域圖資套疊分析與盤點，務實評估可設置風電的最大海域範圍，確保整體規劃前瞻性；並於適當時機向業者說明離岸風電中長期規劃方向與設置目標，以利開發商及早掌握政策方向。

離岸風電2035年前約有2兆元資金需求，國發會指出，已將離岸風電納入「兆元投資國家發展方案」優先推動項目，加速相關投資布局。為推動離岸風電案場順利開發，協助業者取得融資為關鍵環節，行政院已於2024年10月將國家融資保證機制的保證成數，由原最高六成提高至八成，提升金融機構授信意願並強化資金動能。

2025年離岸風電相關融資保證案件共三案，保證金額達370.6億元。鑑於未來離岸風場興建規模擴大、融資需求倍增，國發會說明，既有融資保證機制將持續精進，包括研議增加保證專款規模及提高保證倍數，擴大保證額度達1,560億元，以提升整體融資保證量能。

同時將研議認定離岸風電計畫屬廣義民間參與公共建設項目，透過多元金融工具與制度支持，推動離岸風電及淨零轉型目標的達成。

金管會指出，為鼓勵保險業資金投入離岸風電產業，已採取多項法規調整與配套。包括將保險業透過私募股權基金及創業投資事業間接投資公共建設的風險係數，由原10.18%調降至1.28%；另就策略性產業投資，風險係數由33.75%降為17.25%，降低資金投入門檻。