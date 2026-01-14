離岸風電3-3期選商 台鏈盼調高ESG占比
經濟部已召開離岸風電區塊開發3-3期說明會，端出不再強制國產化、不再零元競價、且以台電迴避成本作為保底價等誘因，盼助離岸風電開發商取得融資。不過，離岸風電開發商對是否投入3-3期，仍各有盤算。
另外3-3選商將國產化轉型為ESG分數，本土供應鏈業者希望選商規則調高ESG占比，同時要落實追蹤、管考，避免淪為作文比賽。
一家積極參與國際風電開發商表示，過去3-1期、3-2期都是零元競標，但最後還是有開發商取得專案融資，所以是不是能拿到融資關鍵，還是在於這家開發商財務健全及開發管理能力。
目前表態對3-3期展現高度興趣的是在3-1期、3-2期缺席的沃旭。沃旭台灣區董事長汪欣潔在說明會上表態，「期待很久」。她也認為，只要願意投入，是可以在五年內將風場蓋出來。
CIP亞太區域總裁許乃文表示，CIP現進行3-2期渢妙二期購售電，這些RE100國際半導體業者客戶對於綠電的查核點非常嚴格，甚至希望在2029年取得綠電，台灣能在2030年前提供綠電的應是3-1期、3-2期。現在推3-3期，一個海上素地要變成風場，少說也要五年，現在是2026年，不可能在2030年前提供綠電。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言