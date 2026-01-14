離岸風電3-3期選商 台鏈盼調高ESG占比

經濟日報／ 記者江睿智翁至威／台北報導

經濟部已召開離岸風電區塊開發3-3期說明會，端出不再強制國產化、不再零元競價、且以台電迴避成本作為保底價等誘因，盼助離岸風電開發商取得融資。不過，離岸風電開發商對是否投入3-3期，仍各有盤算。

另外3-3選商將國產化轉型為ESG分數，本土供應鏈業者希望選商規則調高ESG占比，同時要落實追蹤、管考，避免淪為作文比賽。

一家積極參與國際風電開發商表示，過去3-1期、3-2期都是零元競標，但最後還是有開發商取得專案融資，所以是不是能拿到融資關鍵，還是在於這家開發商財務健全及開發管理能力。

目前表態對3-3期展現高度興趣的是在3-1期、3-2期缺席的沃旭。沃旭台灣區董事長汪欣潔在說明會上表態，「期待很久」。她也認為，只要願意投入，是可以在五年內將風場蓋出來。

CIP亞太區域總裁許乃文表示，CIP現進行3-2期渢妙二期購售電，這些RE100國際半導體業者客戶對於綠電的查核點非常嚴格，甚至希望在2029年取得綠電，台灣能在2030年前提供綠電的應是3-1期、3-2期。現在推3-3期，一個海上素地要變成風場，少說也要五年，現在是2026年，不可能在2030年前提供綠電。

離岸風電 綠電

