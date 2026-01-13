資誠：營收雙位數成長家族企業 占比明顯下滑

快訊

中央社／ 台北13日電

資誠（PwC）今天發布「2025全球暨台灣家族企業調查報告」顯示，地緣政治、貿易政策不確定性及科技轉型壓力，正在重塑企業營運環境，僅有25%企業達成營收雙位數成長，較2年前的43%明顯下滑。

調查顯示，過去1年中，只有57%企業營業額成長、15%營業額衰退，其中僅25%達到雙位數成長，低於2023年調查的43%。資誠家族辦公室主持會計師洪連盛表示，這反映地緣政治、貿易政策不確定性及科技轉型壓力正重塑企業營運環境，對不少企業而言，能夠原地踏步已像是一種進步。

外部衝擊方面，調查發現，人力與領導力發展（69%）、市場與競爭壓力（66%）、決策制定（53%）、傳承規劃（47%）及公司治理（41%）是台灣家族企業面臨的5大難關。

資誠指出，對比全球有61%家族企業將生成式AI視為企業成長機會，台灣僅13%，顯示台灣家族企業存在明顯AI落差，未來競爭力隱憂浮現。

調查也發現，台灣逾5成家族企業沒有任何家族治理制度，包含家族憲法、股權進退場機制、衝突解決機制等，多數未有白紙黑字的規範。

資誠表示，台灣家族企業依賴創辦人個人能力與風格，缺少公司治理、透明的決策流程，一旦換人，整套運作常常跟著失靈，這在法律上會產生不確定性，將造成傳承的風險。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安提醒，這種制度性的空白，在面對日益複雜的家族成員結構時，極易引發「同姓不同命」的內部矛盾，不僅讓非家族的專業經理人感到不公，更會在家族成員之間埋下分裂的種子。

洪連盛建議，家族企業應加速建立家族治理機制，以因應未來世代交替與經營權傳承，並透過家族會議等方式增進家族成員的情感與經營共識，而面對全球AI浪潮，應主動培育內部數位人才，加強對新興科技的投入，並適度引入專業經理人及外部顧問，提升家族企業的競爭力。

資誠每2年進行1次全球暨台灣家族企業調查，2025年調查報告於去年4月1日至6月17日間，對來自62個國家或地區的1325名家族企業領導者進行線上問卷調查，其中包括32名台灣受訪者。

資誠

