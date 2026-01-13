快訊

台美關稅可能降！金管會：金融對美曝險14兆元 整體風險仍在可控範圍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會指出，金融三業對美國曝險合計達14兆275億元，銀行資產品質良好，保險業也無直接潛在衝擊，整體評估金融風險仍在可控範圍。圖／本報資料照片
金管會指出，金融三業對美國曝險合計達14兆275億元，銀行資產品質良好，保險業也無直接潛在衝擊，整體評估金融風險仍在可控範圍。圖／本報資料照片

台美貿易協議傳出利多，台灣輸美產品關稅可望下調到15%。金管會指出，金融三業對美國曝險合計達14兆275億元，銀行資產品質良好，保險業也無直接潛在衝擊，整體評估金融風險仍在可控範圍。

《紐約時報》引述知情人士指出，台美雙方已接近完成貿易協議，台灣輸美產品的關稅稅率將從20%降到15%，也將促使台積電（2330）加碼赴美投資，至少再興建五座半導體廠，相關政策走向仍受市場高度關注。

金管會統計，截至2025年11月底，金融業對美國曝險合計14兆275億元，其中壽險業9兆6,824億元占了69%，本國銀行4兆2,384億元，證券、期貨及投信投顧業1,067億元。

銀行局副局長王允中表示，本國銀行去年前11月累計稅前盈餘5,506億元，11月底平均逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率達855.48%，顯示授信風險控管妥適，整體資產品質良好。

他指出，金管會去年已完成定期監理壓力測試，將美國關稅、金融市場不確定性，及國內外經濟成長放緩、違約率上升等情境納入評估，結果顯示，不論關稅稅率維持20%或下調至15%，對銀行體系的衝擊皆屬可控。

在挺產業措施方面，王允中說，銀行公會提出的相關紓困方案已延長至2026年12月31日，包括到期貸款本金可申請展延6個月，新貸案件加速審查與簡化流程，並設置單一諮詢窗口，金管會也持續與經濟部掌握產業資金需求。

證期局副局長黃仲豪表示，證券、期貨及投信投顧業對美國曝險1,067億元，主要為自營投資部位，占整體淨值約12.47%，目前仍在可承受範圍，但已提醒業者須審慎因應國際政經情勢與地緣政治變化。

保險局主秘古坤榮指出，目前美國關稅措施對保險業並無直接潛在衝擊，金管會將持續觀察政策後續發展，並請產、壽險公會盤點可協助產業的配套措施，以因應可能出現的系統性風險。

金融圈指出，這波檢視金融業對美曝險，並非因為美國金融風險升溫，而是因美國政策變動對台灣金融體系具有高度外溢效應，例如可能影響在美台商、或是美國金融市場變動，因此須提前檢視臺灣金融業承受能力。

美國 金管會

