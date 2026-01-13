數發部數位近用調查 個人上網率首度突破9成寫新高

快訊

中央社／ 台北13日電

數發部今天公布114年數位近用調查報告，個人上網率較113年成長2.7個百分點，首度突破9成，達90.3%，家戶連網率也增至93.4%，兩者均創歷史新高。調查指出，國人不僅依賴網路進行通訊與娛樂，網路銀行與行動支付的使用率也逾5成，顯示數位科技已全面且深度融入民眾日常生活。

數發部公布114年數位近用調查報告，針對「資通訊（ICT）近用、使用與素養」等領域進行調查，了解台灣民眾的數位運用狀況。

數發部說明，台灣整體數位化程度持續深化，114年家戶連網率達93.4%、個人上網率達90.3%，雙雙創下歷史新高。上網強度也明顯增加，以「最近3個月幾乎天天長時間或高頻率上網」為活躍網路族定義，台灣網路族中的活躍人口占比，由113年的67.5%增為114年的68.8%。

就網路使用行為而言，12歲以上網路族群於最近3個月中，最常接觸的網路活動類型仍以即時通訊（97.2%）與網路影音娛樂（91.2%）為主，與歷年調查相同。

使用率超過5成的數位活動還包括查詢商品或服務資訊（69.6%）、線上閱讀（68.5%）、網路銀行（59.8%）及雲端空間使用（54.8%），而行動支付使用率也首度突破5成，達到51%，顯示數位工具已廣泛應用於生活與金融服務等多元場域。

從民眾參與網路經濟的情形來看，調查指出，最近1年透過網路購買商品、訂餐、叫車或訂房服務的比率為69.3%，比113年略增0.8個百分點，但變動仍在抽樣誤差範圍內；網路賣家愈來愈少，最近3個月透過網路販售商品或服務的比率，由112年的9.7%降為113年的8.3%，114年再減為7%。

數發部指出，本次調查以全台22縣市、12歲以上民眾為對象，透過市話與行動電話方式進行問卷訪查，最新一輪調查期間為114年5月至7月，共蒐集有效樣本1萬5142份，平均抽樣誤差為正負0.8%。

