今年商用市場首宗標案「開門紅」 矽品砸28.01億元標下聯合再生竹南廠

聯合再生能源（3576）位於竹南科學園區科技廠房，13日公開標售，最終由矽品以28.01億元得標，為今年的商用不動產市場揭開序幕並注入暖流。

負責本次公開標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，2025年電子零組件出口為2,228億美元、年增率達25.8%，出口再創新高，顯見半導體相關產業持續展現其擴張的動能及需求。

沃仁方指出，2025年半導體相關產業購置自用廠房金額為313億元，占廠房交易的半數，包括美光分別以30.5億元、9億元，購置中科后里園區廠房，日月光（3711）同步以65億元購置南科高雄園區廠房，從指標大廠的積極擴廠動作顯示，一旦科學園區內有廠房釋出，將成為科技業的首選。

聯合再生能源位於竹南科學園區科技廠房，坐落於竹南科學園區科研路，建物為地上五層、地下三層之科技廠房，總樓地板面積達12,411坪，13日開標由矽品精密工業以28.01億元得標，為今年商用不動產市場博得開門紅。

第一太平戴維斯指出，近年來半導體、AI等相關產業快速擴張，在產能供不應求的情況下，市場需求維持高檔，進一步帶動企業對自用型科技廠房之購置需求，尤其本次標脫之竹南科學園區科技廠房，其既有廠區條件優良、廠況維持良好，可立即投產使用，大幅縮短建物興建之時間成本，因此吸引多家大廠在招標期間積極評估洽詢。