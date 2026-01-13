今年商用市場首宗標案「開門紅」 矽品砸28.01億元標下聯合再生竹南廠

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
聯合再生能源位於苗栗竹南科學園區科技廠房，13日公開標售，最終由矽品以28.01億元得標，為今年的商用不動產市場揭開序幕並注入暖流。第一太平戴維斯／提供
聯合再生能源（3576）位於竹南科學園區科技廠房，13日公開標售，最終由矽品以28.01億元得標，為今年的商用不動產市場揭開序幕並注入暖流。

負責本次公開標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，2025年電子零組件出口為2,228億美元、年增率達25.8%，出口再創新高，顯見半導體相關產業持續展現其擴張的動能及需求。

沃仁方指出，2025年半導體相關產業購置自用廠房金額為313億元，占廠房交易的半數，包括美光分別以30.5億元、9億元，購置中科后里園區廠房，日月光（3711）同步以65億元購置南科高雄園區廠房，從指標大廠的積極擴廠動作顯示，一旦科學園區內有廠房釋出，將成為科技業的首選。

聯合再生能源位於竹南科學園區科技廠房，坐落於竹南科學園區科研路，建物為地上五層、地下三層之科技廠房，總樓地板面積達12,411坪，13日開標由矽品精密工業以28.01億元得標，為今年商用不動產市場博得開門紅。

第一太平戴維斯指出，近年來半導體、AI等相關產業快速擴張，在產能供不應求的情況下，市場需求維持高檔，進一步帶動企業對自用型科技廠房之購置需求，尤其本次標脫之竹南科學園區科技廠房，其既有廠區條件優良、廠況維持良好，可立即投產使用，大幅縮短建物興建之時間成本，因此吸引多家大廠在招標期間積極評估洽詢。

科技業 半導體 市場

相關新聞

台美關稅傳降至15% 中經院院長連賢明：傳產迎美國市場利多

依據外媒紐時最新報導，台美關稅將由20%降至15%，台積電（2330）則要增加對美投資，至少再建五座半導體廠。對此，中經...

NCC市調出爐！Netflix奪OTT TV境外第一 遠傳friDay影音蟬聯本土第一

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布的《114年通訊傳播市場報告》，業界關注OTT TV競爭，Netflix仍奪下OTT...

聯合再生能源（3576）位於竹南科學園區科技廠房，13日公開標售，最終由矽品以28.01億元得標，為今年的商用不動產市場...

台美關稅降至15％ 重電業受惠幅度高！業者：可提高競爭力

據紐約時報報導，台灣輸美商品關稅稅率降至15％，條件是台積電（2330）必須在美國增設至少5座晶圓廠。而重電業曾被點名為...

月租小額綠電挨批與民爭利 台電：目的為協助中小企業

台電日前宣布推出「月租小額綠電」方案，宣稱釋出1000萬度綠電供全民申購，引爆再生能源公會強烈反彈並提出質疑，批評台電利...

談及台積電在美擴大設廠 美鳳凰城市長：將持續增購台灣產品

台北市與鳳凰城締結姊妹市，今天雙方於新生公園棒球場舉辦城市少棒交流賽，雙方市長也到場開球，鳳凰城市長致詞也提及台積電設廠...

