台美關稅降至15％ 重電業受惠幅度高！業者：可提高競爭力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
據紐約時報報導，台灣輸美商品關稅稅率降至15％，條件是台積電（2330）必須在美國增設至少5座晶圓廠。示意圖／AI生成
據紐約時報報導，台灣輸美商品關稅稅率降至15％，條件是台積電（2330）必須在美國增設至少5座晶圓廠。示意圖／AI生成

據紐約時報報導，台灣輸美商品關稅稅率降至15％，條件是台積電（2330）必須在美國增設至少5座晶圓廠。而重電業曾被點名為傳產業出口美國的大宗產。重電業者普遍認為，倘若關稅調降，確實有正向幫助。

重電業者表示，這對業界來說是好消息，因為大部分業者和美國客戶，一般是共同負擔所增加的關稅，若關稅降低，不僅可降低負擔，更能夠縮小與日本、韓國及美國當地廠商競爭的差距。

AI浪潮、全球基建計劃推升電力設備需求，生產變壓器等重電業者成為傳產業出口美國的大宗產，因此關稅政策左右業界的獲利能力。

士電（1503）表示，若關稅降低對業界來說是正向幫助，雖然台廠普遍有交期優勢，但若關稅降低，更可以提高國際競爭力。

亞力（1514）也認為，這對於業者來說應該是好消息，因為大部分業者和美國客戶，一般是共同負擔所增加的關稅，雖然亞力因為外銷美國比率較低影響數不會太大。不過對於未來TSMC美國建廠第二期擴建所訂製的變壓器，以後的關稅負擔應該可以降低。

華城表示，過去關稅幾乎是零，所以跟過去比仍相對沈重，但如果關稅下降至15％，跟鄰國都是一樣的稅率，至少在競爭上都一樣，對關稅的衝擊就會比較小。

關稅 美國 晶圓廠

相關新聞

台積電董座魏哲家憂台灣電力供應 經部拍胸脯：2032前不存在短缺問題

台積電董事長魏哲家今天於法說會上提及擔心台灣電力供應議題，對此經濟部次長何晉滄表示，依政府最新電力供需評估結果，台灣在2...

台積電加碼赴美換15%關稅 立委提兩建議

近日《紐約時報》報導，美台即將達成貿易協議，我國對等關稅可望降至 15%，代價是台積電進一步承諾在美國增建至少五座晶圓廠...

核三新廠長2年內提安檢報告申請再運轉 屏東縣府：安全、安全還是安全

核三廠今舉行新舊任廠長交接，新任廠長陳新儒致詞說，核三廠正推動「自主安全檢查」，預計1年半至2年內提安檢報告，並正式申請...

影／台企面臨AI轉型與全球布局 黃志芳：不能輸的戰爭

外貿協會今天舉辦2026年度記者會，貿協董事長黃志芳表示川普 2.0 時代引發的地緣政治重塑，全球已告別低通膨的「大平穩...

小心AI競爭對手尤其是對岸 黃志芳：把狼性發揮在AI應用上

行政院副院長鄭麗君14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實體磋商，台美對等關稅談判可望近日內就有結果，對台灣出口產業影響為...

傳美降關稅換台積電加碼 吳思瑤：勿將產業布局扭曲為政治籌碼

傳出台美將達成貿易協議，美方擬將對台關稅降至15%，交換條件是台積電須在美增設5座晶圓廠。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤...

