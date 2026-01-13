台美關稅降至15％ 重電業受惠幅度高！業者：可提高競爭力

據紐約時報報導，台灣輸美商品關稅稅率降至15％，條件是台積電（2330）必須在美國增設至少5座晶圓廠。而重電業曾被點名為傳產業出口美國的大宗產。重電業者普遍認為，倘若關稅調降，確實有正向幫助。

重電業者表示，這對業界來說是好消息，因為大部分業者和美國客戶，一般是共同負擔所增加的關稅，若關稅降低，不僅可降低負擔，更能夠縮小與日本、韓國及美國當地廠商競爭的差距。

AI浪潮、全球基建計劃推升電力設備需求，生產變壓器等重電業者成為傳產業出口美國的大宗產，因此關稅政策左右業界的獲利能力。

士電（1503）表示，若關稅降低對業界來說是正向幫助，雖然台廠普遍有交期優勢，但若關稅降低，更可以提高國際競爭力。

亞力（1514）也認為，這對於業者來說應該是好消息，因為大部分業者和美國客戶，一般是共同負擔所增加的關稅，雖然亞力因為外銷美國比率較低影響數不會太大。不過對於未來TSMC美國建廠第二期擴建所訂製的變壓器，以後的關稅負擔應該可以降低。

華城表示，過去關稅幾乎是零，所以跟過去比仍相對沈重，但如果關稅下降至15％，跟鄰國都是一樣的稅率，至少在競爭上都一樣，對關稅的衝擊就會比較小。