台美談判進入尾聲？傳台積電再投資5座美廠「換關稅15%」 江啟臣：早失先機

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。記者黃義書／攝影
立法院副院長江啟臣。記者黃義書／攝影

「紐約時報」引述知情人士說法，報導指美台關稅談判進入尾聲，協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，而台積電要同意再額外增加至少五座晶圓廠。立法院副院長江啟臣今表示，「我們早已失了先機」，政府錯過了「搶救黃金期」，台灣不是只有台積電，如何利用台美合作建立非紅供應鏈的契機，讓台灣產業轉型升級，是政府必須思考和提早佈局的國家議題。

江啟臣說，據媒體報導，美國對台關稅總算確定了，若屬實，必須誠實說「我們早已失了先機」，自去年8月7日宣布對台關稅20%的疊加關稅，迄今已過了5個月，政府錯過了「搶救黃金期」，不少企業早已退場甚至說是陣亡，而苦撐至今的業者，面對既有市場也早已被對手搶佔，前景仍是堪憂。

江啟臣指出，今天若台美談判真達成如媒體報導的結果，那只是結束產業對「不確定性」造成的憂。而今若沒有獲得更優惠的稅率，代表臺灣產業要重返市場勢必更加吃力，政府如何把握時機，協助產業轉型升級，重塑國際競爭力，恐怕是當務之急。

江啟臣強調，若台積電被要求在美新增五座先進晶圓廠也是談判結果，顯見其在全球供應鏈佔仍有不可替代的地位，美國基於國家利益用台積電換關稅，但台灣不是只有台積電，相關產業未來要何去何從，未來的護國群山又在哪裡，如何利用台美合作建立非紅供應鏈的契機，讓台灣產業轉型升級，是政府必須思考和提早佈局的國家議題。

