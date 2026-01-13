伊朗鎮壓示威封鎖網路 貿協：待通訊恢復與德黑蘭台貿中心聯繫

快訊

中央社／ 台北13日電

伊朗近日爆發全國性反政府示威，當局加強鎮壓，並切斷全國網路與國際通訊。外貿協會今天表示，貿協在伊朗德黑蘭設有台貿中心，目前因伊朗全國性斷網，暫時無法聯繫上中心駐地主任，不過依過去經驗判斷，待通訊逐步恢復後，後續1至2天內應可重新取得聯繫。

根據當地情況了解，伊朗部分行動電話今天已恢復撥打海外電話的功能，但網路與簡訊服務仍未恢復。目前外交部已將伊朗旅遊警示調升為紅色，外交部發言人蕭光偉今天也表示，目前在伊朗的5名台灣人一切平安，相關單位持續掌握情勢發展。

貿協指出，相較去年6月以伊戰爭爆發時，當前狀況屬於國內示威事件，危險性相對較低。回顧去年戰爭期間，貿協外館曾協助在伊朗從事研究、觀光與經商等6名台灣僑民安全撤離，另有5名台灣僑民因家庭因素選擇留在當地，目前與貿協保持聯繫並持續掌握行蹤。

外貿協會目前在全球40多個國家設有超過60個海外駐點，德黑蘭台貿中心是台灣唯一在伊朗設置的官方性駐點單位。貿協強調，將持續關注伊朗局勢變化，必要時配合外交部與相關單位，提供台灣民眾所需協助。

伊朗 外貿協會 德黑蘭

