勤誠布局AI市場 追加投資美國子公司8億元

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）13日董事會決議通過追加美國德州子公司投資案，追加投資金額為新台幣8億元，累計美國投資金額達20億元；勤誠指出，本次追加投資目的是因應市場營運發展及全球供應鏈布局。

勤誠去年12月營收達27.1億元，較上月成長33.1%、年增68.4%，創下單月歷史新高紀錄；其中，去年第4季營收67.4億元，季增19%、年增74.4%，累計去年度營收達220億元，年增51.6%，刷新歷史新高，且正式突破200億大關。

除美國外，勤誠為因應客戶需求，去年大手筆斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估今年5月試量產，最快今年中步入正式量產階段。

勤誠目前也接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等新廠都會在明年加入生產行列，因此對今年營運充滿信心，同時機櫃新業務也已在去年展開，預估今年有望成為該公司第二大產品線。