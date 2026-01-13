NCC市調出爐！Netflix奪OTT TV境外第一 遠傳friDay影音蟬聯本土第一

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布的《114年通訊傳播市場報告》，業界關注OTT TV競爭，Netflix仍奪下OTT TV境外第一，且遙遙領先，遠傳（4904）friDay影音則蟬聯本土第一。

根據NCC報告指出，境外OTT TV平台付費訂閱中，Netflix以83.4%拿下第一，Disney+排名第二，比例為14.5%，愛奇藝則為10.9%；本土OTTTV平台付費訂閱前中，遠傳friDay影音排名第一，比例為10%，台灣大myVideo排第二，LiTV為第三，中華電信Hami Video為第四。

NCC報告也觀察2023年到2025年民眾透過哪些途徑付費訂閱OTT TV服務，有付費訂閱線上串流影音者， 仍以透過「OTT TV 業者」訂閱為主，比例自 2023年64.8%微幅增加至2024年71.%，又於2025年下滑至59%。其次為「電信業者」， 比例自2023年22%上升至2025年29.6%；透過「有線電視（第四臺） 業者」付費訂閱比例則自2023年12.8%下降至2025年11.8%。

NCC的報告指出，高達67.4%的付費訂閱者僅訂閱一個平台服務，訂閱兩個平台服務者僅20.2%，反映市場以單一平台深度使用為主流。

遠傳指出，遠傳friDay影音再度蟬聯本土OTT平台付費訂閱第一名，已連續四年穩居領先地位，同時，根據台灣網路輿情分析工具權威《OpView社群口碑資料庫》2025年的大數據資料顯示，遠傳friDay影音在本土OTT品牌聲量排名中奪冠，在付費訂閱與網路聲量皆深獲大眾認同與喜愛。

遠傳表示，friDay影音強調精準採購與深耕內容策略，包含鎖定韓劇、韓綜與日劇題材，打造獨家強檔；另一方面結合會員新制與紅利活動，提升用戶體驗與續訂意願。此外，平台導入AI智慧推薦與互動優化，讓觀影選擇更精準，滿意度持續攀升，穩固本土OTT領導地位。

遠傳friDay影音的影響力同樣展現在網路社群，根據《OpView社群口碑資料庫》2025年數據顯示，遠傳friDay影音榮登本土OTT品牌網路聲量第一，憑藉深獲用戶喜愛的影片內容與話題，結合用心規劃的社群互動，成功強力擴散。加上2025年適逢遠傳friDay影音的10週年生日大慶，李鍾碩、文佳煐、鄭敬淏、金世正、姜泰伍、玉澤演、徐玄、鄭恩地、岩田剛典、Ling & Orm、曾菀婷、林心如、庾澄慶等多位韓、日、泰、台明星特別錄製祝賀影片，配合免費用戶專區的內容規劃，在社群擴散過程中發揮加乘效應，吸引更多目標族群進入平台觀看內容，創造內容、用戶、平台與廣告主共贏。