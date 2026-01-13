快訊

總統府旁騎士與行人爭道雙方一言不合爆口角 他亮戰術直刀下場慘了

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

APEC 資深官員會議2月登場 外交部：已協調出入境模式

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

今年亞太經濟合作（APEC）首次資深官員會議（SOM1）將於2月1日至10日在中國大陸深圳舉行。外交部表示，即使今年由中國大陸主辦，台灣仍將積極參與APEC各項會議，相關出入境安排已與各方完成協調，去年依循同一模式赴中與會，過程順利，未遭打壓。

外交部國際組織司司長孫儉元13日在例行記者會指出，台灣作為APEC完全會員，長期積極參與各項會議，今年亦未改變立場，相關準備工作已完成。

孫儉元表示，台灣參與APEC的目標，除提升國際能見度外，也期盼在APEC相關議題上與其他會員深化交流，甚至發揮領導角色；最重要原則是確保平等參與，其次則是確保與會人員人身安全，外交部已就此與相關各方密切溝通協調。

他也強調，期盼中國大陸作為主辦會員，能遵循APEC一貫慣例與實務，平等對待台灣，並確保台灣各部會與會人員的人身安全。

針對外界關注台灣代表團赴中簽證與入境安排，孫儉元指出，去年12月台灣代表團已依既有模式赴深圳參加APEC非正式資深官員會議，相關出入境安排均安全順利，未發生受阻或打壓情形；目前沿用相同模式，但細節不便對外說明。

APEC 會議

延伸閱讀

APEC資深官員會議2月登場 外交部：有入境中國模式

伊朗鎮壓抗議　外交部：旅遊警示亮紅燈、5僑民平安

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

相關新聞

台電月租小額綠電強推上路 民間痛批：靠補助撐場面扭曲綠電市場

台電日前宣布推出「月租小額綠電」方案，宣稱釋出1,000萬度綠電供全民申購，更以「保證買得到」作為行銷主軸。此舉卻引爆再...

台美關稅傳降至15% 中經院院長連賢明：傳產迎美國市場利多

依據外媒紐時最新報導，台美關稅將由20%降至15%，台積電（2330）則要增加對美投資，至少再建五座半導體廠。對此，中經...

關稅降、匯率穩加上新商機 產業大老：工具機有可能復甦

工具機領導廠商台中精機董事長黃明和今天說，經過近兩年的產業環境變化，一些中小型廠商和客戶選擇退出，加上軍工和航太產業帶來...

影／民團抗議賴總統社宅政見跳票 籲行政院出面說清楚

內政部國土署長吳欣修日前公開表示，因為空餘屋過多市場難以消化及都會區精華土地缺乏為由，將調整社宅政策將直接興辦13萬戶社...

傳美國對台關稅降至15% 鄭麗文批：政府從頭到尾都是黑箱

「紐約時報」報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。國民黨主席鄭麗文...

傳美降關稅換台積電加碼投資 翁履中：川普仍需要台灣 十年後呢？

紐約時報12日報導，美國川普政府與台灣的貿易協議談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅從20％至15%，消息人士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。