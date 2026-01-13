APEC 資深官員會議2月登場 外交部：已協調出入境模式

今年亞太經濟合作（APEC）首次資深官員會議（SOM1）將於2月1日至10日在中國大陸深圳舉行。外交部表示，即使今年由中國大陸主辦，台灣仍將積極參與APEC各項會議，相關出入境安排已與各方完成協調，去年依循同一模式赴中與會，過程順利，未遭打壓。

外交部國際組織司司長孫儉元13日在例行記者會指出，台灣作為APEC完全會員，長期積極參與各項會議，今年亦未改變立場，相關準備工作已完成。

孫儉元表示，台灣參與APEC的目標，除提升國際能見度外，也期盼在APEC相關議題上與其他會員深化交流，甚至發揮領導角色；最重要原則是確保平等參與，其次則是確保與會人員人身安全，外交部已就此與相關各方密切溝通協調。

他也強調，期盼中國大陸作為主辦會員，能遵循APEC一貫慣例與實務，平等對待台灣，並確保台灣各部會與會人員的人身安全。

針對外界關注台灣代表團赴中簽證與入境安排，孫儉元指出，去年12月台灣代表團已依既有模式赴深圳參加APEC非正式資深官員會議，相關出入境安排均安全順利，未發生受阻或打壓情形；目前沿用相同模式，但細節不便對外說明。