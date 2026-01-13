職災勞工重返職場 客製化輔具助復工

財團法人職業災害預防及重建中心推動「職災勞工客製化工作輔具開發試辦計畫」，協助職災勞工突破復工時的功能限制。該中心委託國立成功大學組成職能治療與工業設計團隊，共同為勞工打造更貼合工作情境的專屬輔具。

團隊透過深入的功能評估、職場實地訪視與操作分析，掌握勞工的工作障礙，並經由多次設計與測試，完成真正符合使用需求的客製化輔具。

勞動部舉例，一名因臂神經叢損傷導致手臂無力的機械維修技術員，原無法長時間執行維修作業。經由跨專業團隊設計的外骨骼式輔具協助後，他得以穩定維持動作與力量，順利回到熟悉的工作現場，展現客製化輔具對職災勞工復工的重要價值。

與此同時，該中心推動的「職災勞工重返職場服務計畫」亦逐步展現成果。今年度已有15名職災勞工透過陪伴與個別化訓練，提升個案就業能力及重返職場動能，其中六名已穩定就業超過三個月。

該計畫由專業職涯人員提供一對一服務，協助勞工從受傷後的心理衝擊、能力調整到職場重新銜接，逐步找回自信與職涯方向。

服務內容包括職涯諮商輔導、個別化職涯輔導、就業媒合、能力強化訓練、追蹤與支持服務等，協助勞工依自身狀況銜接不同類型的工作，例如行政支援、業務銷售、技術員及勞力型工作等。

該中心副執行長黃敬淳表示，客製化輔具讓勞工在實際工作中得到更有效的支援，而職涯服務則協助勞工重新找回方向與尊嚴。中心未來將持續整合跨專業資源，提升輔具開發量能，並強化職涯追蹤與雇主端合作，打造更完善的職災重建支持網絡，協助更多勞工在受傷後重新啟程。