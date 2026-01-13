快訊

智庫外交新里程 商研院接AFACT秘書處

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
智庫外交新里程，商研院接掌聯合國亞太AFACT常設秘書處。聯合國亞太AFACT主席兼臺灣國家代表/商研院董事長許添財(中)、中華民國無任所大使陳正然(左三)、前任臺灣國家代表卓政宏講座教授(左二)、商業發展研究院院長王建彬(右二)、商業發展研究院副院長張皇珍(左一)、AFACT秘書長/商研院國際發展服務中心主任簡陳中(右一)。商研院／提供
在全球數位經濟加速推進、跨境資料流通成為關鍵競爭力之際，台灣在國際數位貿易治理體系再添新角色。商研院正式接任聯合國亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT）常設秘書處，13日在商研院舉行揭牌儀式。商研院指出，這象徵台灣在亞太數位經貿合作中的參與層級與能見度再度提升。

商研院指出，AFACT常設秘書處原設於伊朗，2022年移轉至台灣後，由財團法人資訊工業策進會接任至2025年。今年起，改由商研院承接相關事務。同步人事亦完成交接，商研院董事長許添財出任AFACT台灣國家代表團團長，並兼任AFACT主席；秘書長則由商研院國際發展服務中心主任簡陳中擔任。AFACT常設秘書處設於商研院，也呼應外交部推動在台北設立國際非政府組織中心（INGO Center）的整體布局。

AFACT目前共有21個會員經濟體，前身為1990年成立的聯合國亞太分部亞洲EDIFACT理事會，是少數具聯合國正式諮詢資格（General Consultative Status）的國際非政府組織，並於2017年與聯合國歐洲經濟委員會簽署合作備忘錄，長期參與聯合國相關計畫。台灣自1992年起，以「中華台北（Chinese Taipei）」名義成為AFACT正式會員，持續參與亞太區域數位貿易與標準制定合作。

商研院表示，成立逾39年的聯合國機構UN/CEFACT，長期負責全球貿易便捷化、電子資料交換（EDI）與資訊標準制定；AFACT近年配合UN/CEFACT推動多項區域性實務工作，包括跨境電子文件標準、電子提單（eBL）、單一窗口（Single Window）及貿易文件數位化等，並透過亞太區域工作坊與專家會議，協助會員經濟體將聯合國標準導入實務，縮短制度設計與產業落地的落差。同時，AFACT也持續就供應鏈數位化、中小企業數位參與及跨境資料互通等議題，向UN/CEFACT提供亞太區域經驗，強化亞太觀點在全球標準制定中的影響力。

商研院董事長許添財指出，商研院未來將以國家智庫角色，專業且務實地參與聯合國及相關國際機構研究，深化與AFACT各會員經濟體的交流合作，並在既有國際標準架構下，持續促進區域對話與實務連結，為台灣在全球數位經貿體系中創造更具體、長遠的影響力。

