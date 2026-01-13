國發會發動六大招搶才 外國菁英最短住一年申請永居　

在人口快速老化、少子化加劇，國發會新修正《外國專業人才延攬及僱用法》今年上路，聚焦六大面向，包括放寬工作限制、延伸攬才對象、強化配偶與家庭支持、加速永久居留取得、補齊就業與退休保障，以及完善長照與社會福利。外國特定專業人才最短居留一年即可申請永居，期望讓外國人才從來台工作、落地生活到長期定居，都能獲得制度性支持。

國發會副主委詹方冠表示，近年台灣面臨人口結構快速轉變，少子化與高齡化對經濟與產業發展的影響日益明顯。去年新生兒數已跌破11萬人，加上產業朝AI、淨零等方向發展，企業對專業人才的需求愈來愈迫切，使「人口與人才」成為當前最關鍵的國家課題之一。

詹方冠指出，自2018年《外國專業人才延攬及僱用法》上路以來，在簽證、居留、工作與稅制等面向提供更友善制度，外國專業人才來台人數已由當初約3萬人，成長至目前接近8萬人，顯示政策確實發揮效果。不過，面對全球競逐人才的環境，現行制度仍有精進空間，因此國發會在過去一年多與各界密集溝通，將意見納入此次修法，並獲立法院高度共識支持。

詹方冠說，這次修法重點包括放寬外國學生畢業後留台尋職、外國專業人才配偶就業限制，並大幅縮短取得永久居留所需年限，同時納入其在台退休後生活與社會安全的配套，等於涵蓋外國人才從職涯、家庭到退休的整體需求。他強調，法制之外，住宿、交通、子女教育等生活服務同樣重要，國發會也透過專責辦公室，在台北、高雄等地提供協助，期盼打造讓國內外人才安心工作、安心生活的友善環境。

國發會人力發展處副處長鄭佳菁指出，本次修法放寬僑外生畢業後留台工作與工讀限制，在台灣副學士以上畢業僑外生，延期居留最長兩年。世界大學排名前1500名外籍畢業生，從事專門技術性工作免兩年工作經驗，世界大學排名前200名的外籍畢業生，更可以直接向勞動部申請個人工作許可。

在「家庭安頓」方面，本次開放外國特定及高級專業人才配偶可直接申請個人工作許可，降低來台發展的家庭成本，也縮短符合條件者取得永久居留的年限，只要符合特定條件，外國專業人才最短兩年，外國特定專業人才最短一年，就可申請永居，加速人才留台。

至於「長期留任」與「安心到老」，此次修法進一步鬆綁社會保障，未取得永居者即可適用勞退新制，取得永居後可納入就業保險，並在居留滿一定年限後，銜接身障與長照服務，補齊過去外國人才在退休與照護面的制度缺口。

勞動部指出，本次修法期望能留住熟悉台灣環境的人才，同時積極延攬國際專業人士，並提高高階人才來台發展的誘因。