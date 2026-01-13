港務公司2025年營收創高 年終獎金有望維持4.4個月

台灣港務公司2025年營收達新台幣235.3億元，創歷史新高，年增約15億元；港群貨物裝卸量約6.9億計費噸，貨櫃裝卸量約1,351萬TEU。隨著營運表現亮眼，市場推估，港務公司年終獎金有望維持與2024年相同水準，約4.4個月，但實際發放仍須待行政院核定。

港務公司指出，投資與建設方面，114年完成18件重大招商案，引進民間投資約89.03億元，涵蓋貨櫃航運、離岸風電、綠能產業及倉儲物流等關鍵領域。並配合五年整體規劃，持續推進港埠建設與港區配置優化，為大型船舶靠泊、新興產業進駐及國家能源轉型預作準備，強化港口服務量能與產業承載能力。

郵輪與旅運市場則迎來疫後全面復甦。港務公司表示，透過郵輪獎勵與優惠措施、積極海外行銷及航商合作，2025年國際郵輪預報達567艘次、旅客數約115.67萬人次，已回復並超越疫情前水準。基隆港成功吸引國際郵輪以臺灣為母港，高雄港埠旅運中心亦憑藉優質服務與國際級建築地標獲得好評，帶動郵輪經濟與港市共榮。

由於港務公司2025年營收表現亮眼，推估年終有望可以與2024年的水準一樣，達到相對較高的評等，預估有望可以拿到4.4個月年終獎金，不過最終數字還是要等政院核定才能確定。