經部：台美經濟對話EPPD登場 龔明鑫將率團赴美主談

經濟部今天表示，部長龔明鑫將率領跨部會團隊赴美國華府出席台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，這次會議將延續過去已討論的相關議題；但對於會議確切召開時間與討論議題，經濟部均三緘其口，不願意多做說明。

媒體今天報導，龔明鑫將於月底率團前往美國出席26日在美國召開為期2天的第6屆EPPD會議，由龔明鑫擔任主談人，隨行成員包括數位發展部及外交部相關高層官員，美方則由美國國務院主管經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）負責。

經濟部今天表示，EPPD為美國總統川普任內創立的台美雙邊經濟對話機制，台美雙方於2024年會前完成「經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄」續約，同意再延長5年，本次會議也是續約後首次召開。

不過，對於傳出這次EPPD會議可能聚焦在供應鏈安全相關議題，包括先進機器人及AI供應鏈合作，並研議與美方及第三國在5G與海底電纜等數位基礎建設領域中展開合作等議題，經濟部則不願意多做說明。