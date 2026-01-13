關稅降、匯率穩加上新商機 產業大老：工具機有可能復甦

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
工具機領導廠商台中精機董事長黃明和今天說，若美國對台關稅下降加上匯率持續穩定在31.6元，工具機產業有可能復甦。本報資料照
工具機領導廠商台中精機董事長黃明和今天說，若美國對台關稅下降加上匯率持續穩定在31.6元，工具機產業有可能復甦。本報資料照

工具機領導廠商台中精機董事長黃明和今天說，經過近兩年的產業環境變化，一些中小型廠商和客戶選擇退出，加上軍工和航太產業帶來商機，產業環境慢慢變好，詢單情況「有感覺變好」還有一些急單，春節過後可以確定。若美國對台關稅下降加上匯率持續穩定在31.6元，工具機產業有可能復甦。

他說，這兩年工具機業的環境不佳，一些中小型客戶和廠商退出產業，產業歷經了洗牌，其他的大型廠商把原本交給中小型廠商代工的部分收回來自己做，除了交期和品質更可以控制，也需要增添設備，同時帶來設備需求的商機。

黃明和說，去年第二季匯率一度升至29元，加上美國加關稅，工具機業競爭力受影響，如果美國對台關稅降至15%，以目前匯率自去年第四季以來回貶至31.6元且能持續穩定的話，有助於業界能維持對日、韓的競爭力，31.6元是業界可以接受的範圍。

黃明和去年曾說，在政府推動國防工業下，在「台灣優先」下工具機可能有機會，並認為今年應可從谷底回升。他今天表示，軍工和航太的商機的確有逐漸轉熱，在大環境變好以及商機浮現下，工具機業有可能復甦。

但是，他也表示，川普政府執政變化大，業界和政府都需保持警戒、持續精進和努力應對。

