瑞銀：大中華區及北美 未來5年主要財富引擎

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
瑞銀集團首席執行長安思杰（Sergio P. Ermotti）13日表示，展望今年全球仍有很多不確定性。同時，他還提到，「未來五年，北美與大中華區可望成為全球財富創造最強的引擎」。圖／瑞銀提供
全球經濟不確定性升高、資本市場持續波動之際，瑞銀集團首席執行長安思杰（Sergio P. Ermotti）13日表示，地緣政治、科技投資回報與估值、以及債務與信貸環境變化，正交織影響市場走向；他並提及，未來五年北美與大中華區被視為全球財富創造的重要引擎。亞太區仍是瑞銀增長的關鍵市場，去年該行在亞太地區的投資資產（AUM）首次突破1兆美元，還在中國取得創紀錄的財務表現。

第26屆瑞銀大中華研討會13日在上海登場，主題為「新前沿：識變局，謀增長」。安思杰於開幕致辭中指，2025年全球環境充滿變數，創新發展、政治動盪與市場波動交織出現。過去一年，按美元計價，中國與歐洲股市表現跑贏美國，黃金價格創下新高，美國貿易政策調整引發市場波動，但也反映部分經濟體的韌性。人工智慧及科技相關投資增加，對全球經濟成長形成支撐，特別是在美國市場。

安思杰表示，展望未來，仍須關注多項風險，包括地緣政治緊張局勢升溫、人工智慧的實際經濟影響與投資報酬率與科技股估值合理性、各國公共與私人部門債務水準攀升，以及信貸市場利差與寬鬆標準可能帶來的風險，投資人亦需重新檢視資產配置與分散策略。

針對區域表現，安思杰聚焦亞太與中國指，目前亞太地區已占全球財富三分之一以上，且是全球經濟成長最快的區域。中國作為全球第二大經濟體，仍具一定韌性；亞太區近年併購活動明顯成長，IPO市場出現回溫跡象，其中香港重返全球主要IPO市場之一，日本併購規模在2025年上半年較前三年同期成長三倍。未來五年，北美與大中華區有望成為全球財富創造的主要引擎。

至於科技產業方面，安思杰稱，亞太有望掌握新一波AI紅利。中國科技產業於2025年加速創新，在AI價值鏈各層面均取得進展，新一代AI模型展現技術實力，相關支持性政策亦強化產業生態系韌性。整體亞洲科技板塊表現亮眼，去年漲幅逾四成，優於納斯達克指數。不過，他指，未來仍面臨包括地緣政治、供應鏈遷移與監管環境演進等挑戰，這些均要求大家保持警覺與彈性。

安思杰表示，亞太仍是瑞銀成長的關鍵市場。2025年瑞銀亞太投資資產管理規模（AUM）首度突破1兆美元，中國市場亦創下歷史最佳財務表現。隨著瑞信併購整合進入尾聲，瑞銀將進一步整合各業務平台與牌照，持續強化投資銀行、財富管理與資產管理業務，並推進貓熊債等布局，以深化在中國與亞太的長期發展。

第26屆瑞銀大中華研討會13日在上海登場。圖／瑞銀提供
資本市場 投資銀行 中國

