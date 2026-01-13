影／民團抗議賴總統社宅政見跳票 籲行政院出面說清楚

內政部國土署長吳欣修日前公開表示，因為空餘屋過多市場難以消化及都會區精華土地缺乏為由，將調整社宅政策將直接興辦13萬戶社宅的興建目標下修至4萬戶，推動空屋出租替代社宅。社宅推動聯盟召集人孫一信今天與崔媽媽基金會等11個民團到國土署抗議，堅決反對直接興建社會住宅目標退縮，要求行政院公開說明立場，否則不排除提高抗爭強度。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，將空屋改為社宅出租是不負責任的政策，空屋很多，所以不必再蓋社宅徹底顛倒了因果關係，全台空屋如何釋出呢？若屋主口袋夠深不見的願意釋出空屋，包租代管本質上只是補貼下的私人租屋安排，房東可隨時退出、挑選房客、調整租金，甚至說不租就不租，更遑論老舊空屋缺乏管理及修繕，將很多社會弱勢者推向市場下的租賃機制，面對隨時搬遷與租不到房的恐懼，遑論如何實現土地正義與居住正義。