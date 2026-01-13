影／民團抗議賴總統社宅政見跳票 籲行政院出面說清楚

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
社宅推動聯盟召集人孫一信（左三）今天與崔媽媽基金會等11個民團到國土署抗議，堅決反對直接興建社會住宅目標退縮，要求行政院公開說明立場。記者潘俊宏／攝影
社宅推動聯盟召集人孫一信（左三）今天與崔媽媽基金會等11個民團到國土署抗議，堅決反對直接興建社會住宅目標退縮，要求行政院公開說明立場。記者潘俊宏／攝影

內政部國土署長吳欣修日前公開表示，因為空餘屋過多市場難以消化及都會區精華土地缺乏為由，將調整社宅政策將直接興辦13萬戶社宅的興建目標下修至4萬戶，推動空屋出租替代社宅。社宅推動聯盟召集人孫一信今天與崔媽媽基金會等11個民團到國土署抗議，堅決反對直接興建社會住宅目標退縮，要求行政院公開說明立場，否則不排除提高抗爭強度。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，將空屋改為社宅出租是不負責任的政策，空屋很多，所以不必再蓋社宅徹底顛倒了因果關係，全台空屋如何釋出呢？若屋主口袋夠深不見的願意釋出空屋，包租代管本質上只是補貼下的私人租屋安排，房東可隨時退出、挑選房客、調整租金，甚至說不租就不租，更遑論老舊空屋缺乏管理及修繕，將很多社會弱勢者推向市場下的租賃機制，面對隨時搬遷與租不到房的恐懼，遑論如何實現土地正義與居住正義。

孫一信表示，希望國土署長拋出的言論只是測輿論風向，不要成為不負責任的政策，我們要求行政院立即公開說明並澄清政策立場，畢竟直接興建13萬戶社會住宅是賴清德總統於競選期間公開提出，也是向民團的承諾；我們堅決反對直接興建社會住宅目標退縮，直接興建社會住宅，是目前唯一能由政府掌握存量、對象、租金與租期的政策工具，也是確保居住權不被市場邏輯吞噬的制度基礎，若以空屋或包租代管作為由下修直接興建目標，形同政府逐步退出供給責任，將居住風險重新推回市場與個人承擔。

台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅（右前）今天與崔媽媽基金會等11個民團到國土署抗議，反對以空屋出租替代社宅的興建。記者潘俊宏／攝影
台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅（右前）今天與崔媽媽基金會等11個民團到國土署抗議，反對以空屋出租替代社宅的興建。記者潘俊宏／攝影

社宅 國土署 社會住宅 賴清德

