傳美降關稅換台積電加碼投資 翁履中：川普仍需要台灣 十年後呢？

紐約時報12日報導，美國川普政府與台灣的貿易協議談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅從20％至15%，消息人士透露，交換條件為台積電承諾在亞利桑那州，興建五座新的晶圓廠。旅美教授翁履中表示，眼前的穩定，顯然是建立在台灣「今天的戰略價值」之上，難保台積電在未來十年會有所變化，台灣在看到穩定訊號的同時，也應看到背後的警示。

美國德州山姆休士頓大學政治系副教授翁履中表示，關稅降到15%，跟日本、韓國「看齊」？坦白說，台灣多數人早就知道劇本大概就是這樣寫的。台積電再加碼設廠？這幾年一路在做，現在只是延續、加碼，而且大家也都明白為什麼要加碼。若今天公布的是「台灣稅率比日韓更低」，那才是真正的意外與大新聞。

翁履中說，但這則消息仍然很重要。它的關鍵不在「內容新不新鮮」，而在於它再次確認：不管外界覺得川普對台灣不夠熱情，或川普是否積極想跟北京做更大的交易，白宮很清楚——台灣在現階段仍然「不可替代」。只要美國仍然需要台灣，只要台灣的戰略價值還在，美方就仍有動力維持對台灣安全的關注與承諾。

「這其實也是現階段美國支持台灣最核心、最現實的理由。」翁履中說，我們必須誠實講：川普政府在意的不是同盟情誼，也不是民主價值，而是「美國利益」。有籌碼，就有合作空間；沒價值，就可能被邊緣化。今天台美若能達成協議，代表台灣在川普眼中仍有可交易的價值、可合作的空間，而這種「被需要」，在川普時代就是安全保障最現實的基礎。

翁履中說，因此，短期內我們可以相對放心，只要川普在任、只要美國國安利益仍與台灣綁在一起，北京就會把風險算得更清楚，兩岸出現大動作的機率也會被壓低。和平與穩定，在這裡是一種冷靜的計算，而不是情感的連結。

翁履中表示，換個角度想，台灣如果可以把優勢用來向美國證明自己很重要、爭取支持買到時間，是否也可以思考，如何把自己的籌碼用在兩岸「降低誤判、降低敵意、增加互相需要」上，或許就能創造某種緩解條件。當然，北京現在的自信以及對台灣執政黨的不信，也許讓溝通更困難，台灣也不必幻想有可能因為遞出善意就立刻大和解，但能讓危機有可能被管理、讓擦槍走火的機率更低，就算可能性不大，為了和平，是否也值得努力試試？！

最後還是要回到最現實的一點：眼前的穩定，顯然是建立在「今天的戰略價值」之上。台積電夠強，台灣就能穩住腳步；可未來呢？十年後呢？希望台灣看到穩定訊號的同時，也要看到背後的警示：要讓別人持續重視台灣，就得確保他人的利益計算永遠不能忽視台灣。台美關稅談判的結果，固然是台灣價值的再驗證，但這驗證同時也提醒我們，國際政治裡的穩定不是天賜的，是靠實力、靠籌碼、也靠政治智慧去把風險「談下來」、把時間用來務實「累積實力」才能維持住的。