傳美國對台關稅降至15% 鄭麗文批：政府從頭到尾都是黑箱

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
「紐約時報」報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%。國民黨主席鄭麗文今批評，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，對台灣權益與國格傷害最深。記者周嘉茹／攝影

紐約時報」報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。國民黨主席鄭麗文今批評，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，台灣政府沒有向國會、國民報告，台灣就是任人宰割、處置的狀態，對台灣權益與國格傷害最深。

「紐約時報」（New York Times）引述數名知情人士的說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

鄭麗文指出，很遺憾所謂的關稅談判已經超過一年的時間，從頭到尾都是黑箱，沒有任何訊息，只能從國際媒體甚至是八卦消息、小道消息窺探一二。過程當中，政府不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有向台灣所有會被衝擊的相關產業來做討論、說明跟溝通，所有的台灣社會都被蒙在鼓裡、不得而知。

鄭麗文懷疑，「我們還是一個民主自由的社會嗎？」到底是怎麼和美方談的，彼此中間的折衝妥協又是什麼，最後紐約時報所披露的消息，真的就是權威最後的訊息嗎？到目前為止，也沒有聽到任何來自台灣政府官方的正式訊息，如何監督、如何因應、如何準備？完全就是一個任人宰割、任人處置的狀態，這才是對台灣所有的權益、國格傷害最深的。

鄭麗文認為，直到今天，民進黨政府仍舊是我行我素，沒有辦法對台灣社會有任何的交代。所以今天身為最大的在野黨，如何保護台灣的產業、如何因應嚴峻的挑戰？國民黨也是在一個完全黑箱的狀態裡頭，所以這是一件非常令人遺憾的事情。

紐約時報 鄭麗文 對台

