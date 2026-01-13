聽新聞
0:00 / 0:00
台積電成台美關稅籌碼？ 吳思瑤：依需求設廠而非政治交換
根據紐約時報的報導，傳出台美關稅談判已近尾聲，可能將台積電作為籌碼，將美國調降對台進口關稅至15%。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今天回應媒體訪問表示，台積電早已不只是台灣的台積電，而是「世界的台積電」，其全球布局與產能擴充，正是台灣在半導體產業占有關鍵地位的具體展現。外傳台積電可能需在美國額外增設五座晶圓廠，但相關訊息她目前並未獲得進一步確認。她強調，台積電的海外設廠一向是依據市場需求而定，而非政治交換的結果。她引用台積電董事長魏哲家過去的說法指出，「客戶在哪裡，台積電就前往哪裡」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言