台積電成台美關稅籌碼？ 吳思瑤：依需求設廠而非政治交換

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
紐約時報報導台美關稅談判已近尾聲，可能將台積電作為籌碼，吳思瑤（圖）引用魏哲家董事長過去的說法指出，「客戶在哪裡，台積電就前往哪裡」。記者林俊良／攝影
紐約時報報導台美關稅談判已近尾聲，可能將台積電作為籌碼，吳思瑤（圖）引用魏哲家董事長過去的說法指出，「客戶在哪裡，台積電就前往哪裡」。記者林俊良／攝影

根據紐約時報的報導，傳出台美關稅談判已近尾聲，可能將台積電作為籌碼，將美國調降對台進口關稅至15%。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今天回應媒體訪問表示，台積電早已不只是台灣的台積電，而是「世界的台積電」，其全球布局與產能擴充，正是台灣在半導體產業占有關鍵地位的具體展現。外傳台積電可能需在美國額外增設五座晶圓廠，但相關訊息她目前並未獲得進一步確認。她強調，台積電的海外設廠一向是依據市場需求而定，而非政治交換的結果。她引用台積電董事長魏哲家過去的說法指出，「客戶在哪裡，台積電就前往哪裡」。

