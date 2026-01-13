台電月租小額綠電強推上路 民間痛批：靠補助撐場面扭曲綠電市場

台電日前宣布推出「月租小額綠電」方案，宣稱釋出1,000萬度綠電供全民申購，更以「保證買得到」作為行銷主軸。此舉卻引爆再生能源商業同業公會強烈反彈，今日提出五大質疑，批評台電利用公營壟斷地位與民爭利，甚至靠政府補助打造虛假的綠電市場，嚴重破壞自由競爭的市場秩序。

一、與民爭利：國營壟斷者跨界搶生意，壓縮民間業者生存空間

綠電市場的本質是促進民間投資、增加分散式綠能供給。然而台電憑藉壟斷性的電力掌控能力，直接跨入綠電申購與零售市場，等同拿著政府資源與配額，與民間業者正面競爭，壓縮數百家合法售電業者與投資者的市場空間，形同「國家帶頭搶飯碗」。

二、靠漲電價、預算補助撐場面：使用國家資源補貼後再低價搶市

台電的綠電來源包含保證收購（FIT），本質上就是全民補貼的綠電。台電再以低價綁訂方案出售給民眾，看似便宜，實際上是「民眾用自己的稅金補貼台電，再被台電當成商品賣一次」。這種市場結構不但不公平，更讓綠電成本與價格完全失真，嚴重影響民間投資誘因。

三、來源不透明：「保證買到」反映台電挪用市場配額？台電自己沒有淨零減排的壓力嗎？

目前企業採購綠電普遍困難，市場配額緊縮，台電卻能一次釋出1,000萬度並宣稱「保證買得到」，引發外界三點質疑：1.是否挪用企業綠電來源？2.是否使用國家重大計畫預留量？3.是否以補貼價收購後再轉賣？若為後者，台電等於從事綠電套利，完全背離其公營事業應有的中立角色。

四、扭曲政策方向：國營壟斷回頭掌控市場，政策倒退十年

台灣花十年時間建立民間綠電交易制度，包含售電業者、交易平台、自建太陽能等模式，台電如今以壟斷者身分重回市場前端，恐將導致：民間投資意願下降、售電業退出市場、綠電交易倒退回政府主導的舊模式，嚴重阻礙台灣能源轉型。

五、民間呼籲政府立即介入：要求台電停止扭曲市場

產業界提出四點呼籲：1.經濟部應立即檢討台電是否違反公平競爭原則。2.要求台電公開綠電來源、成本、補貼金額及配置方式。3.應保護民間綠電市場，而非讓國營巨獸獨大。4.台電應專注強化電網、改善虧損，而非跨界搶民間生意。

業者指出，台電年年調漲電價，又要立法院補助補貼，現在又以補助、壟斷與資源優勢打造低價綠電方案，表面推廣綠能，實則破壞市場、打擊投資、扼殺民間發展。若政府不立即檢討與修正，最終受到傷害的，不只是業者，而是台灣整體的綠能未來。