傳台積電加碼對美投資緩關稅15％ 經貿辦：台灣模式已有一定共識

台美對等關稅談判，紐約時報披露雙方接近達成貿易協議，台積電將赴美至少再建五座晶圓廠。行政院經貿談判辦公室指出，台美之間針對調降對等關稅且不疊加、爭取232條款半導體及其衍生品優惠待遇有大致共識，雙方正在商議總結會議的時程，若有確認將對外說明。

根據紐約時報報導，台美接近達成協議，正進行法律層面的審核，最快可能在本月宣布。知情人士指出，協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，與日韓的關稅稅率相同；美方要求台積電大幅加碼在美投資，台積電2020年已在亞利桑那州完成一座工廠，第二座興建中，並承諾未來數年再建四座，傳台積電同意額外增加至少五座。

對此，經貿談判辦公室今天對外指出，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

經貿談判辦公室表示，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿談判辦公室表示，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。