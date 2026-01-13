外媒報導台美關稅將降為15% 楊瓊瓔喊話「政府要將正確訊息告訴民眾」

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天到向上市場懇託。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天到向上市場懇託。記者余采瀅／攝影

紐約時報」報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天到向上市場懇託，她說，「不管外媒怎麼說，都不是政府說」，奉勸政府要將正確訊息、談判結果適時的告訴民眾，讓國人安心、「知所從」。

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士的說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

楊瓊瓔指出，去年4月談判關稅，台灣談的最慢，也談的最黑箱，談的讓民眾霧煞煞，不確定感，產業老闆不知道要不要接單、要不要繼續投資，尤其現在缺工，到底要不要將機械轉為全自動或是半自動，因為要投入很多資金，讓廠商不知所從。

楊瓊瓔說，「不管外媒怎麼說，都不是政府說」，拜託政府將正確訊息、談判結果適時的告訴民眾，國家要團結一致，努力協助產業，讓產業跟世界接軌。

楊瓊瓔也說，台灣所有傳統產業，尤其是中部的工具機是台灣重要根基，政府沒有理由不協助基層產業，基層產業是台灣生命，創造台灣經濟發展，並跟世界鏈結，因此要讓國人安心、「知所從」，並讓產業有所發揮，鞏固支持產業，「這才是我們要的政府」。

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天到向上市場懇託。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天到向上市場懇託。記者余采瀅／攝影

