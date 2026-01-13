勞動部第二波減災行動 聚焦廠場火災爆炸

為有效遏止職業災害，勞動部2026年1月啟動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，繼2025年12月19日首波鎖定職災風險最高的營造業後，13日公布第二波減災重點，聚焦於災害嚴重度大的廠場火災爆炸及資源缺乏的中小企業。

勞動部長洪申翰、經濟部產業發展署鄒宇新副署長、全國工業總會陳鴻文副秘書長共同說明減災策略重點，透過跨部會合作及公私協力，改善石化工廠老舊管線，並提供系統性產業輔導資源，協助落實現場安全衛生措施，共同守護勞工生命與工作安全。

洪申翰指出，過去十年重大職業災害死亡人數雖有下降，但近五年改善速度明顯放慢，除了營造業占重大職災死亡人數的一半外，其他廠場的重大職災有九成以上集中在中小企業，另一個高風險區塊則是廠場火災爆炸災害。

洪申翰表示，化工廠要預防火災爆炸必須透過製程安全管理降低風險；中小企業除了前開防災作為之外，還需要透過相關公協會合作，大廠帶小廠，予以輔導與補助，強化第一線人員的安全知能。單靠勞動檢查與處分，已經面臨到瓶頸，必須採取更積極的減災作為，才能持續有效降低災害。

勞動部說明，國際經驗顯示，美國、歐盟、英國、日本等國家突破職災瓶頸的關鍵在於「制度改變」與「源頭管理」，將防線往前推，如擴大化學品管制，強化製程安全管理，及建置線上互動式風險評估工具，協助小微型事業自主風險辨識與評估，透過公私協力擴大防災效能。

為讓新修正職安法真正落實，此次行動計畫針對廠場推動重要策略如下：

一、與產發署合作，配合人工智慧應用、節能減碳、數位轉型、先進製程等相關改善措施，補助汰換石化老舊設備管線，並將違規受停工處分廠場轉介經濟部，透過系統性輔導，協助落實安全措施。

二、與產業公協會合作建立【產業安全同盟】，製作防災宣導資訊，擴大辦理風險評估工作坊及示範觀摩，強化防災知能。

三、建置高風險工廠資訊平台，即時掌握廠區風險，並公開其違規與職災紀錄，藉助公眾力量督促事業單位落實製程安全管理。

四、建置線上互動式風險評估工具（T-OiRA），協助小微型事業自主辨識與評估風險，進而降低廠區危害。

勞動部表示，計畫就是把法律規定「變成做得到、看得見、管得住的行動」，讓職場安全不只是口號，而是每天的工作實踐。

洪申翰說，這份行動計畫不僅接軌國際預防職災經驗，更整合跨部會力量與公私協力，希望改變「職災無可避免」的錯誤觀念，職災不該只被視為意外。處理關係人命的勞工職災問題，勞動部絕不會迴避，並將以更嚴謹態度去面對。