傳台積電再投資美5座廠換關稅 牛煦庭憂台不可替代性下降

「紐約時報」引述知情人士說法，報導指美台關稅談判進入尾聲，協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，但是台積電要同意再額外增加至少五座晶圓廠。國民黨立委牛煦庭今示警，台灣未來的不可替代性難免下降。

紐約時報引述3名知情人士報導，川普政府正接近與台灣達成貿易協議，將調降對台關稅，並要求台積電大幅加碼在美國的投資。協議，目前正進行法律層面的審核，最快可能在本月宣布。知情人士指出，協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，與日本、南韓的關稅稅率相同。

台積電自2020年以來已在亞利桑那州完成一座晶圓廠，第二座正在興建中、預計2028年啟用，並承諾未來數年再建四座。作為美台貿易談判的一環，台積電同意額外增加至少五座。

牛煦庭說，雖有知名媒體揭露，但畢竟美國官方尚未證實，細節部分也尚未明朗，還是要等正式發布之後才有全面評估的依據。

牛煦庭認為，以目前揭露的內容，可以看出美國對於晶片產業的重視，以及將之抽離台灣、分散風險的戰略考量。台灣未來的不可替代性難免下降，這依然是國家安全的重大警訊。