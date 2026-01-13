土石方之亂建商哀 彭啓明：要處理就一定有陣痛期

營建剩餘土石方清運車輛新制元旦上路，全台掀起「土方之亂」。環境部長彭啓明今表示，土石方處理已經亂了幾十年，如今政府願意積極處理，即使有陣痛期，但全力支持內政部國土署要求所有載運土方的砂石車須加裝GPS定位系統的做法。

內政部國土署一月一日公告實施「營建剩餘土石方全流向管制」，要求所有載運土方的砂石車須加裝GPS定位系統，並使用電子聯單追蹤土方流向，取代過去紙本申報制度。但有建商抱怨，幾乎所有土方業者在1日前後同步寄出通知，表示暫停收受土方，讓原本準備開工的建案瞬間卡關，連「第一鏟」都動不了。

彭啓明今於「綠建築新思維：築綠而居 循環重生記者會」受訪指出，過去運土方的砂石車因為沒有加裝GPS，土石廢棄物流向就完全不清楚，也代表有很多隨意傾倒的黑數，完全支持內政部的土石方清運新制，確實短期間內土石暫置場、最終去處等銜接上會有問題，因此也不斷和地方政府溝通，希望約一年的時間可以完全解決。

彭啓明指出，有16縣市已成立營建產出物跨局處推動平台，還有6個縣市正在進行當中，也喊話立法院盡快審查今年度中央政府總預算，因為補助地方建立前述平台是新增預算。

彭啓明表示，相信國內建商都是有良知的，也都希望營建土石方能妥善處理和再利用，但過去管理鬆散，造成幾十年來營建土石方等廢棄物問題難解，現在政府有決心要解決，即便這是有陣痛期，相信營建產出物在短時間內能找到去化方式，中長期來看不會有問題。

針對建商認為GPS裝設速度不如預期，以及土資場配套不足等，彭啓明說，很多業者都還在觀望，然而亂倒廢棄物的情況大家能容忍嗎？如果還能容忍那就繼續亂下去，但環境部是不能容忍的，土石方問題需要中央和地方一起解決，有些縣市很積極，例如但有些卻不積極，高雄面臨巨大的廢棄物天坑後，後來很積極尋找土石方暫置場，基隆也開了土資場，這些都是地方的積極態度。

根據內政部資料顯示，營建土石方去處包含桃園航空城、台北社子島等重大區段徵收計畫；台北港、高雄港等商港及工業區填海造陸；以及基隆市等填埋型土資場，預估總去化量可達1萬5110萬方。