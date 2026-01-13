社宅大幅下修到四萬戶 賴總統選前政見又跳票 民團籲中央說清楚

多個民間團體今（13）日在國土署前召開記者會，直指國土署長吳欣修公開表示，內政部將調整住宅政策推動方向，將直接興辦13萬戶社宅的興建目標下修至4萬戶。社會住宅政策出現「實質退縮」，改以包租代管與空屋活化取代，將讓賴總統選前13萬戶社宅的政策「跳票」，要求中央政府出面說清楚。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信表示，本來以為社會住宅在賴總統的支持下能夠「從從容容」興建，現在卻要來抗議。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，包租代管與社會住宅在本質上完全不同，包租代管「會挑房客」，而社會住宅才是制度性保障弱勢居住的政策工具。他強調，代管制度下房東隨時可以退出市場，租屋穩定性不足，無法承擔社會住宅的功能。

呂秉怡也表示，社會住宅不只是蓋房子，而是社會福利的長期支持。以使用年限來看，一棟社會住宅在約50年的使用期間內，實際上可以輪替協助10至12個家庭解決居住問題，政策效益遠高於短期租賃安排，包租代管無法取代。

對於政府提出「空屋釋出」作為替代方案，呂秉怡則直言，市場上所謂可釋出的空屋，多半是屋齡偏高的老屋，而新成屋多屬投資性持有，屋主資金條件充足，並不會拿出來作為社會住宅使用，現實條件與政策期待存在落差。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝指出，若政府擔心社會住宅蓋了沒人住，應該先把需求調查做清楚，而不是直接刪減社會住宅目標。

民團強調，社會住宅是多年來住宅政策的核心承諾，若中央默許社宅興建縮水，將衝擊政策信任基礎。他們呼籲行政院說清楚是否仍維持社會住宅的興建方向，否則不排除進一步行動，捍衛居住正義。