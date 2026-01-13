快訊

美台關稅傳15% 台積電要再增5座廠 賴士葆憂：買賣不划算

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

「紐約時報」引述知情人士說法，報導指美台關稅談判進入尾聲，協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，不過另有條件是台積電要同意再額外增加至少五座晶圓廠。國民黨立委賴士葆今日直言，我方關稅談判辛苦，能談到15％是不錯，但條件讓人擔心，看起來買賣並不划算。

紐約時報引述3名知情人士報導，川普政府正接近與台灣達成貿易協議，將調降對台關稅，並要求台積電大幅加碼在美國的投資。協議，目前正進行法律層面的審核，最快可能在本月宣布。知情人士指出，協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，與日本、南韓的關稅稅率相同。

台積電自2020年以來已在亞利桑那州完成一座晶圓廠，第二座正在興建中、預計2028年啟用，並承諾未來數年再建四座。作為美台貿易談判的一環，台積電同意額外增加至少五座。

賴士葆表示，如果確定台灣出口美國的關稅是到15%，且沒有要疊加，當然是談判的成功。南韓跟美國有自由貿易協定（FTA），我方沒有FTA，能夠談到這樣當然是很好，可是條件就要再想一下。

賴士葆表示，條件是台積電還要赴美國蓋5座晶圓廠，等於進一步把台灣最核心的護國神山搬到美國去。外傳我方要投資美國4000億美元，台積電已投資1600多億美元，另外的2000多億美元是否由台積電晶圓廠來埋單？這都要觀察。去年台灣輸出到美國約2000億美元，自美國進口約500億美元，我方對美國出超，2025年比2024年多了一倍，2024年對美出超約700億美元。

賴士葆表示，我方關稅談判辛苦，能談到15％是不錯，但條件讓人擔心，節省關稅僅5%，若以2000億美元出口到美國為計算，也就100億美元，結果我方條件是還要再多增加投資大概2000億美元左右，看起來買賣並不划算。

美國 台積電 賴士葆

