獨／輝達總部設計曝...恐難符台灣建築這法規 李四川找解方

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達落腳北士科，台北市長蔣萬安預計月底與輝達執行長黃仁勳專案地上權簽約；副市長李四川預計26日主持都委會，審議都市計畫變更。本報資料照片
輝達落腳北士科，預計26日都委會審議都市計畫變更。但據了解，輝達執行長黃仁勳的「星艦3.0」，建築師設計恐面臨台灣法規的2個問題，一是因不蓋高、屬矮胖型建築，恐難符合綠容率；再來是星艦3.0屋頂是具科技感的折疊式設計，也恐難符屋頂需設光電板

北市議員曾獻瑩認為，AI浪潮下，時間都是成本，盼不要因為總部建築的設計影響總部進駐。他認為，包括建築綠化、光電發電的自治條例，目的都是要帶來城市的發電與綠化，目的是要造福台北市，若輝達進駐效益遠大於這個，就不應被限制，但還是要兼顧守法，建議可透過專案或輝達用什麼形式回饋，不要讓輝達進駐的進度耽擱，議員應該都會支持。

據了解，北市府上周五與輝達台灣總部的建築師會面討論，黃仁勳的星艦3.0可能無法符合現有相關建築法規的要求，如台北市綠建築自治條例的新建物需設置光電板；還有新建築要求的綠覆率/綠容率。

北市副市長李四川坦言，因輝達總部的星艦3.0不是要蓋高，容積率也不會用完，但根據今年1月剛上路的北市新建建築物綠化實施規則，是有規定新建建物的綠覆率與綠容率，輝達在台灣的星艦3.0因非蓋高，的確綠容率要符合要求，可能會有問題，這部分應會在都委會討論，看如何排除。

至於屋頂光電板，李四川提到，因輝達總部星艦3.0的屋頂，設計是採科技感的折疊設計，台灣法規規定一定規模建築物，屋頂必須設置光電板，美國設計的星艦也沒有使用光電板，星艦3.0可能無法設置光電板，但因法規條文也有提到，「新建建築物因用途或構造特殊，經市政府核定者，得不適用本自治條例全部或一部之規定。」應可以這條文解套。

是否會要求輝達有相關綠電等回饋，李說，會等輝達送投資計畫書時，市府就會與輝達討論是否列入協商，尤其AI產業怎麼回饋，都會另外談。

輝達執行長黃仁勳在去年5月19日舉辦主題演講中，宣布台灣總部將設在北士科，背景就是輝達美國總部。圖／聯合報系資料照片
