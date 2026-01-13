快訊

北宜高鐵案「史詩級錯誤」經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

2028年書店從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店無法生存

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

紐時指台美協議近完成 232條款豁免如何運作待觀察

中央社／ 紐約12日專電

「紐約時報」報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。報導提出輸美半導體是否受貿易擴張法第232條款影響以及台積電增加設廠等疑問，尚不清楚屆時協議如何運作。

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士的說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

紐時報導指出，台灣在全球晶片生產中占據主導地位，而這些晶片正是電腦和人工智慧資料中心的核心。

但北京當局獨斷認為台灣屬於中國，未來將由中國控制，導致依賴台灣晶片的風險似乎逐漸升高。中國已在台海多次進行實彈軍演，官方與企業高層憂心中共可能犯台，將影響電子產品、汽車和軍備的全球供應鏈。

台積電是卓越的晶片製造業者，自2020年起，已在美國亞利桑那州完成一座半導體廠，第2座已近完工，預計2028年投產，並承諾未來幾年興建4座新廠。但美台雙方協商的說法指稱，會增建至少5座。

紐時詢問美國貿易代表署及商務部，兩者都未回應報導。

台美經貿協商因關稅議題而延宕，美國總統川普（Donald Trump）政府近幾個月來只宣布和部分國家達成有限的貿易協議。

川普去年4月對全球推出對等關稅，暫緩後於8月重新上路，把台灣貨品進口到美國的業者需繳交20%關稅，但半導體與許多電子用品可豁免，並等待美方依據貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）以國安為由，對半導體產品的調查結果。

半導體占台灣總出口1/3以上，全球最有價值晶片大多在台積電的20多個廠房製造，美國若開徵晶片關稅將直接影響台灣和台積電。

台灣政府與美國貿易代表署的談判雖有前期結論，但仍就232條款及台積電對美投資項目跟美國商務部討論，就在台積電近期於亞利桑那州鳳凰城購地擴廠的同時，相關對話已有結論。

美方官員已表示，投資美國的業者不受232條款的關稅影響，但還不清楚屆時如何運作。

美國 台積電 半導體

延伸閱讀

紐時：台美近達成協議…對台關稅15% 台積電擴大投資

美祭出DEI條款…台積電投資美國 還會再加碼

台指期夜盤衝高後震盪 市場靜待美財報季與台積電定錨

需求火熱！小摩揭台積電先進製程急件訂單增 最多加價一倍

相關新聞

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

紐約時報12日引述3位知情人士報導，川普政府正完成和台灣的1項貿易協議。該協議將調降台灣輸美商品關稅，並使台灣最大晶片製...

完善「兒少帳戶」 衛福部三方向改良

藍白黨團合作推動「台灣未來帳戶」，衛福部長石崇良昨（12）日表示，若採普惠方式恐造成資源排擠，未來將從三方向改良現行「兒...

薪資成長攀26年同期高點 去年前11月年增3%

薪資成長動能持續，主計總處昨（12）日發布去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，年增3.09%，增幅...

主計總處：藍白版臺灣未來帳戶 經費龐大

藍、白黨團推動臺灣未來帳戶特別條例，主計總處表示，這項政策經費龐大，提案未徵詢行政部門意見，此外，草案明定將未來政府全數...

電子業加班工時 維持高檔

AI太夯，電子業加班工時維持高檔。主計總處統計，去年11月電子零組件製造業平均加班工時為20.9小時，年增2.8小時，已...

籲政府落實台灣未來帳戶 立委盼兒少成為「國家級股東」

面對台灣新生兒人數在2025年跌破11萬大關的國安危機，立法院社福衛環委員會召委廖偉翔12日排案審查「台灣未來帳戶」（T...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。