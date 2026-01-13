紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

紐約時報12日引述3位知情人士報導，川普政府正完成和台灣的1項貿易協議。該協議將調降台灣輸美商品關稅，並使台灣最大晶片製造商台積電在美國進行更大幅的投資。

該協議已談判數月，正進行文本的審議與修訂，可能在本月宣布。上述知情人士說，該協議將讓台灣輸美商品關稅稅率降至15％。此一稅率和美國亞洲盟友日本及南韓輸美商品關稅一致，這2國去年與美國達成貿易協議。

其中1位知情人士說，作為美台貿易協議的1環，台積電也將承諾在美國亞利桑那州再蓋至少5座半導體工廠，讓該公司在該州的半導體工廠數量約增加1倍。相關投資的時間表尚不清楚，1位台積電發言人婉拒對此置評。

獨步全球的晶片製造商台積電自2020年以來，已在亞利桑那州蓋好1座半導體工廠；第2座即將完工，將於2028年上線。台積電已承諾在接下來幾年再蓋4座。但作為美台貿易協議的1部分，該公司同意再蓋至少5座。

美國貿易代表署及美國商務部均未對此置評。

台灣政府此前已結束和美國貿易代表署的討論，但繼續與美國商務部討論232條款關稅和台積電在美國的投資計畫。這些討論最近才結束。與此同時，台積電在亞利桑那州購買另1塊用於擴廠的土地。

儘管尚不清楚相關安排究竟將如何運作，但美國政府官員已表示，在美國投資的公司將不受232條款關稅約束。

美國1962年「貿易擴張法」（TEA）232條款規定，美國商務部對特定進口品是否威脅國安展開調查，並需在270天內向美國總統報告，總統有權根據該報告對進口品實施包括徵稅的限制措施。不過，該條款通常對個別產業，例如鋼鋁、汽車或半導體，而非對其他經濟體全面徵稅。