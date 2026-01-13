紐時：台美近達成協議…對台關稅15% 台積電擴大投資

「紐約時報」今天報導，知情人士表示，美國總統川普的政府接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。

紐約時報（New York Times）報導，根據3位知情人士的說法，川普（Donald Trump）政府已經接近與台灣達成貿易協議，美國將對台降低進口關稅，台積電承諾對美投資會顯著提高。

台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布。知情人士指出，美國對台灣貨品進口關稅將降至15%。這跟美國去年和日本、南韓達成協議的稅率相同。

一名知情人士說，依據協議，台積電在亞利桑那州至少會再投資興建5座半導體廠。台積電擴大投資的具體時間序還不清楚。台積電發言人拒絕對報導發表評論。

台灣駐美代表處則對報導沒有評論。