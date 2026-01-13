快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

主計總處：藍白版臺灣未來帳戶 經費龐大

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

藍、白黨團推動臺灣未來帳戶特別條例，主計總處表示，這項政策經費龐大，提案未徵詢行政部門意見，此外，草案明定將未來政府全數歲計賸餘用於這項政策，恐使預算運用失去彈性，歲計賸餘應留供融資調度財源，以因應重大政策所需。

根據臺灣未來帳戶特別條例草案，以目前台灣0至12歲兒童約226萬人估計，第一年啟動金約1,130億元，第二年至第13年每年啟動金及撥補金約266億元，優先移用以前年度歲計賸餘或舉債支應。

特別條例以13年為期程，所需經費上限4,500億元，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議。該條例經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉債支應。但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用，應優先支應，不得舉債。其每年度舉債額度，不受「公共債務法」第5條第7項規定限制。

對此，主計總處指出，依「預算法」第91條規定，立委所提法律案大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院意見，指明彌補資金來源。該條例所需經費龐大，但相關內容未與行政部門研議。

主計總處指出，該條例草案明定政府未來年度歲計賸餘，全數用於台灣未來帳戶所需經費，政府將無法因應社經情勢變化、及當前施政重點，以辦理優先施政項目，預算資源運用將失去彈性。

