鳳凰風災淹水補助撥款837戶 水利署提醒查看存摺
中央加碼颱風鳳凰災後淹水補助，水利署今天發布新聞稿表示，目前已匯款宜蘭市、員山鄉、五結鄉與羅東鎮等總計837戶，民眾可至銀行補登存摺，查看支出用途欄若有加註「行政院發」文字，代表中央加碼的淹水補助金已入帳。
根據水利署統計，自114年12月26日至今天，宜蘭縣政府陸續送交申請案已達3388戶，包括宜蘭市、員山鄉、五結鄉、羅東鎮、蘇澳鎮、冬山鄉等地區；另外，新北市政府約有15戶受災戶，經水利署積極協調，市府預估可於2月初送出申請案。
案件送達中央後，水利署遵照行政院指示均以最速件辦理，全力協助人民度過困難時刻，早日恢復正常生活。
水利署表示，由於少部分受款人所提供的金融機構帳戶資料與戶名不符，或限制存款專戶、非正常戶、無此帳號等因素，遭財政部國庫系統退匯，水利署已及時聯繫縣府及公所協助補正，以利重行辦理撥付。
水利署同時籲請民眾，申辦時務必提供正確的帳戶及戶名資料，避免遭到退件。
