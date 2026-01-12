籲政府落實台灣未來帳戶 立委盼兒少成為「國家級股東」

面對台灣新生兒人數在2025年跌破11萬大關的國安危機，立法院社福衛環委員會召委廖偉翔12日排案審查「台灣未來帳戶」（Taiwan Future Account, TFA）草案。廖偉翔建議，國家必須啟動「從所得維持轉向資產累積」的典範轉移，為下一代建立可增值的基本資本存量。

廖偉翔指出，政府過去8年投入高達5,931億元的少子化預算，但生育率卻不升反降，關鍵在於現行育兒津貼屬於「消費型補貼」，發放後隨即被日常開銷吞噬，無法轉化為孩子的長遠資產。

TFA主張將預算從「消耗性支出」轉為「資本性投資」，透過時間複利效應，創造更高的社會投資報酬率（SROI）。根據TFA草案規劃，適用對象涵蓋全台0至12歲約226萬名兒童，採普遍性福利不排富，以避免標籤化。

TFA規範，由政府提供「開戶啟動金」5萬元，並每年提撥1萬元至孩童滿12歲，政府總投入約17萬元。廖偉翔表示，這筆資金將鎖定至18歲方可提領，若以台股歷史平均報酬率11.9%估算，孩子成年時帳戶累積金額可望達80萬元，成為青年進入社會的第一桶金。

針對外界對基金管理的疑慮，廖偉翔特別引用法國經濟學家皮凱提《二十一世紀資本論》中「資本報酬率大於經濟成長率（r>g）」的論點，指出台灣底層家庭因缺乏本金與金融知識，長期被排除在資本市場成長之外。

他指出，TFA制度設計吸取「英國兒童信託基金（CTF）」因去中心化導致手續費高昂與帳戶遺失的教訓，轉而採納台灣勞退基金的成功模式，設立中央專責機構集中管理。投資標的將限定追蹤台股大盤指數（如ETF），禁止個股操作與槓桿，並由國庫提供當地銀行二年期定存的最低收益保證。

廖偉翔認為，這不僅確保了金融平權，更讓所有兒童不分貧富，都能以「國家級股東」的身分，平等享受台灣經濟成長的紅利。

對於財源問題，廖偉翔表示，相較於政府近年撥補台電虧損動輒千億，軍購1.25億等等，TFA將預算「存下來」滾動增值，反而是最遵守財政紀律的行為。與現行衛福部主導、僅針對弱勢且成效受限的「兒少教育發展帳戶」相比，TFA具備行政成本低、覆蓋率高且無標籤化等優勢。

廖偉翔呼籲，少子化與青年貧窮是台灣社會最深層的恐懼，年輕人不婚不生的核心在於「經濟恐懼」與對未來的不確定性。台灣未來帳戶不是在發救濟金，而是進行一項跨越18年的國家投資工程 。立法院應不分黨派支持此案，讓國家不僅幫忙養孩子，更幫孩子存未來，落實世代正義。