薪資跑贏通膨 前11月經常性薪資成長續寫26年新高

薪資成長動能持續。主計總處12日發布工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高；累計總薪資為739,981元，年增4.06%，為近15年來同期次高，僅低於2024年的4.22%，顯示名目薪資穩定成長。

若剔除物價因素，觀察實質薪資變化，年增率雖較名目數據收斂，但仍維持正成長。去年1至11月實質經常性薪資為43,671元，年增1.38%；累計實質總薪資平均為637,285元，年增2.34%，仍寫近十年來同期最高。

單看去年11月單月表現，經常性薪資平均為48,139元，年增3.08%；加計獎金及加班費後，總薪資平均為58,103元，年增4.69%，薪資成長趨勢延續全年表現。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，近期不論經常性或非經常性薪資，名目薪資增幅皆相當明顯，且隨物價漲勢趨緩，有助於支撐整體薪資表現。就經常性薪資成長來看，由於不包含加班費與年終獎金，其成長動能仍以最低工資調整及企業加薪為主，工時增加的影響相對有限。

她表示，若擴及觀察總薪資表現，則須一併納入非經常性因素，包括企業發放的獎金與各項福利；除單月可能出現補發薪資差額或業績獎金外，對累計總薪資影響幅度最大的，仍是年初發放的年終獎金。

進一步觀察各行業薪資水準，去年1至11月工業部門經常性薪資平均為45,798元，其中表現相對突出的行業包括電力及燃氣供應業65,949元，以及電子零組件製造業57,070元；服務業平均為49,222元，則以金融及保險業70,840元居各業之冠。

譚文玲指出，電子零組件產業對整體薪資表現仍具支撐力，但若薪資水準不足，企業在招募與留任優秀人才方面仍面臨挑戰，因此相關產業持續透過調薪因應；除製造業外，其他行業同樣出現加薪情形，批發及零售業、醫療保健相關產業的薪資增幅亦相對明顯，顯示薪資調整並非僅集中於單一產業。

若從薪資中位數來看，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資中位數為38,360元，較上年同期增加3.02%；單看去年11月，經常性薪資中位數為38,714元，年增3.21%，反映多數勞工薪資水準同步走升。