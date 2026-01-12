台新藥與韓國Samil藥廠簽授權協議 推眼科止痛藥APP13007進韓國市場

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台新藥（6838）12日宣布，已與韓國Samil Pharmaceutical Co., Ltd簽訂獨家授權協議，授予其用於術後眼部手術的消炎和止痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑 0.05%）在韓國獨家商業化的權利。

台新藥表示，Samil成立於1947年，是韓國著名的製藥製造商之一，產品橫跨多個治療領域，並以眼科藥物為核心專業與發展重點，與Samsung、Abbvie、Nicox及Thea等全球知名藥廠擁有長期的合作夥伴關係。本次授權協議包括簽約金、銷售里程碑金以及權利金，並於協議期間設有其他商業條款。

APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成份，以台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。該創新製劑於2024年獲得美國食品藥品管理局（FDA）批准上市，提供便捷且簡單的用藥方案（每日兩次，連續14天），並能快速且持續地緩解發炎與疼痛。在美國一項針對100位眼科手術醫師的調查中，快速完全去除眼部疼痛（約80%的患者術後四天內完全無痛）及低不良事件發生率（低於2%）兩項指標，被視為醫師選擇處方APP13007的關鍵因素。

台新藥表示，韓國每年有超過60萬名患者接受包括白內障視網膜、玻璃體切除術及青光眼等重大眼科手術；據估計，韓國每年進行近80萬例白內障手術，且預期將持續逐年成長。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，台新藥很高興能擴大與Samil的關係，共同服務韓國的眼科手術患者。Samil悠久的歷史及其作為眼科領域領導者的地位，將確保這款自2008年以來首個引入的新型眼科類固醇藥物APP13007能夠充分發揮其潛力。

Samil Pharmaceutical董事長Seungbum Huh表示，繼2024年與台新藥簽署APP13007的委託製造（CMO）協議後，此授權協議進一步強化了兩家公司之間的策略夥伴關係。APP13007是一項經全球臨床試驗及美國FDA批准證明其療效與安全性的創新療法，藉由在韓國獨家商業化此產品，目標是為雙方創造共同價值，同時為韓國的醫療專業人員和患者提供高品質的治療選擇。

